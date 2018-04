Concours du jeune écrivain à Constantine : Plus de 30 collégiens y participent

Trente-trois scolarisés du cycle moyen, représentant 21 CEM (collège d'enseignement moyen) dans la wilaya de Constantine, ont pris part jeudi au concours du jeune écrivain organisé à la bibliothèque principale Mustapha- Natour, a-t-on appris jeudi de la directrice de cet établissement. Lancé en mars dernier à l'initiative de cet établissement en collaboration avec la direction locale de l'Education, sous le slogan «Mon rêve est de devenir un grand écrivain», 31 nouvelles et deux articles journalistiques sont parvenus au service de l'animation culturelle de cette bibliothèque, au terme du délai de remise des contributions arrêté à un mois, a indiqué à l'APS, Mme Ouafia Derouaz. Elle a également ajouté que ce concours avait ouvert la voie aux jeunes écrivains en herbe «pour donner libre cours à leurs talents et passion» et d'écrire des nouvelles littéraires ou articles journalistiques en arabe ou en français. Mme Derouaz a également souligné qu'un jury, composé d'un comité de lecture de la maison d'édition «Raja'» ainsi que de plusieurs journalistes du quotidien d'expression arabe, An Nasr, départagera les candidats et désignera les lauréats qui seront récompensés. Première du genre dans la wilaya de Constantine, cette compétition, qui a concerné dans un premier temps le cycle moyen, sera généralisée pour les élèves des autres paliers éducatifs, a fait savoir la même responsable, ajoutant que cette initiative vise à encourager les scolarisés à développer leur pratique rédactionnelle et œuvre à découvrir et accompagner les talents dans ce domaine. La directrice de la bibliothèque principale a relevé, par ailleurs, que la remise des prix de ce concours est prévue pour le 23 avril prochain, à l'occasion de la journée mondiale du livre et des droits d'auteurs.