Média Plus : Un pont entre le lectorat et le livre

Au fil des années, la librairie Média Plus de Constantine est devenue un passage obligé pour tout visiteur d’une ville synonyme pour beaucoup, et à raison, de capitale de la culture et du savoir.

Ouverte en 1986, Média Plus a occupé, jusqu’en 2014, des locaux attenant au centre culturel Al Khalifa, en plein centre-ville – elle a déménagé depuis rue Abane-Ramdane , et rares étaient les jours où le maître des lieux, Yacine Hannachi, manquait à sa place, accueillant et conseillant les clients, essentiellement des étudiants et des passionnés de littérature, et offrant son temps aux curieux, et parfois même des livres aux plus désargentés d’entre les chalands. En 1991, évolution logique pour qui connait l’ambition de Hannachi, furent lancées la maison d’édition du même nom, qui allait progressivement s’imposer comme l’une des plus actives du pays, et par là même, imposer Constantine sur la carte du livre. Après une première floraison d’une dizaine de publications entre 1993 et 1997, Yacine Hannachi a dû mettre en berne son activité éditoriale pour cause d’absence de soutien des pouvoirs publics, pour la relancer en 2003 avec, en guise de mise ne bouche, la réédition des œuvres d’un des plus prestigieux enfants de Constantine, Malek Haddad. Par la suite, d’autres ouvrages ayant pour thématique principale la cité bimillénaire verront le jour, entre autres Constantine : une ville, des héritages, dirigé par Fatima Zohra Guechi (2004), «Constantine : cité antique et ville nouvelle» de Marc Côte (2006), «Constantine et ses romanciers» de Nedjma Benhachour (2008) et «Constantine et sa région vues du ciel» d’Yann Arthus-Bertrand (2010). Cependant, si la ligne éditoriale de Média Plus fait la part belle à au patrimoine et à l’Histoire, la littérature y occupe également de larges pans, et le catalogue de la maison compte de nombreux écrivains, des connus ou reconnus, à l’image de Yasmina Khadra (L’Olympe des infortunes en 2010 et L’équation africaine en 2011, en coédition avec Julliard), Farid Benyoucef (Les Amants de Cordoue en 2012), Ahlam Mosteghanemi (la traduction en français de Mémoires de la chair, 2015) et tout récemment, Leïla Aslaoui (le recueil de nouvelles Raison garder, 2018) ; ou de moins connus, à qui l’éditeur a offert leur chance : Samir Benmalek (Les faiseurs d’oasis), Yasmina Gharbi-Mechakra (Sonia. Le calvaire au féminin), Yacine Loutari (Un rêve arrêté) ou Lynda-Nawel Tebbani (L’Éloge de la perte), pour ne citer que ceux publiés l’année passée. À partir de 2014, Média Plus s’est associé à l’Institut français d’Algérie afin de lancer le Prix de la Nouvelle fantastique, destiné aux écrivains en herbe, et ce en éditant quatre recueils contenant les textes primés. Au mois de novembre de la même année, Yacine Hannachi a été décoré de l’insigne de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, par l’Ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié. Pour en revenir à la librairie, indissociable de la maison d’édition, celle-ci a accueilli jusqu’en 2015, plus de 200 auteurs pour des séances de ventes-dédicaces et des rencontres-débats. Après une période d’instabilité, du fait de sa délocalisation «forcée», l’établissement a renoué en mars 2017 avec ce qui, de tout temps, a constitué son atout majeur, à savoir permettre au lectorat de rencontrer ses auteurs, et aux auteurs de rencontrer leurs lecteurs. Ainsi, en à peine une année, le 32, rue Abane-Ramdane a vu défiler, en plus des écrivains maison, Rachid Boudjedra, Kamel Daoud, Nora Sari et Hamid Grine, des universitaires comme Ismaël Selim Khaznadar et Lamine Kouloughli, les journalistes Noureddine Nesrouche et Hamid Tahri, ou encore Farida Sellal et Chahira Guerouabi. Pour les prochains mois, l’infatigable Yacine Hannachi a d’ores et déjà annoncé d’autres pointures, à l’image de Kaouther Adimi, Amine Zaoui et Waciny Laredj, ce qui augure de riches et d’enrichissants après-midi en perspective.

Issam Boulksibat