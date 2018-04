Port, aéroport, métro et tronçons routiers : Une série de projets bientôt réceptionnés à Alger

Inspectant ce jeudi une série de projets, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelkader Zaâlane a annoncé la mise en service, en mai, d’une station service maritime au port d’Alger, la réception prochaine des deux projets d’extension du métro d’Alger, du nouvel aéroport international, «livrable» cette année, en-sus de l’ouverture de nouveaux tronçons routiers et autoroutiers.

L’impact escompté par la réalisation de ces projets en termes d’amélioration du quotidien du citoyen, les voyageurs en particulier, est quasi certain. Mais ce n’est pas tout, tant il est indéniable que l’essor de l’activité économique, notamment celles des services pour ce qui est des grandes métropoles, comme c’est le cas d’Alger, est intimement lié au développement des infrastructures de base. «Les projets qui seront inaugurés prochainement renforceront les moyens de transport existants à Alger, particulièrement durant la saison estivale», a indiqué M. Zaâlane. Mettant l’accent sur l’effort continu de son département en termes de modernisation des infrastructures de base, il annonce que 45 autres nouveaux projets d’infrastructures de bases sont en cours de réalisation au niveau de la capitale. À propos de la nouvelle station maritime au port d’Alger, dont les travaux ont atteint 98%, cette infrastructure aura une capacité d’accueil de 700.000 voyageurs/an. D’autres stations maritimes de la même envergure seront bientôt réceptionnées dans les villes d’Oran, d’Annaba, de Bejaia, de Skikda, Mostaganem et Ghazaouet. Concernant toujours de la ville d’Alger, l’extension du métro à travers ces deux nouvelles lignes, l’une reliant la Grande-Poste à la Place des Martyrs et l’autre le quartier de Hai-El-Badr à Ain-Naâdja qui seront opérationnelles dès les prochaines semaines», a-t-il affirmé. Ce qui permettra, a-t-il expliqué d’étendre les lignes du métro qui passeront de 13 à 18 km ; idem pour les stations passeront de 13 à19. À propos du nouvel aéroport international d’Alger, il assuré que

«les retards accusés dans la réalisation du projet de la ligne ferroviaire de l'aéroport ont été rattrapés par les sociétés nationales».

Le nouvel aéroport d'Alger qui renforcera les capacités de transport aérien national d'une capacité de 10 millions voyageurs/an sera relié à la voie ferrée, lors de son ouverture et au métro d'Alger à l'horizon 2021. Dans la commune des Eucalyptus, le ministre a annoncé par ailleurs la mise en service d’un tronçon routier devant permettre aux usagers de l'autoroute est-ouest vers Alger d'éviter Baraki, les Eucalyptus et Chrarba et réduire l'embouteillage dans cette région, ajoutant que «la deuxième partie sera opérationnelle avant la fin de l'année». Par ailleurs, le ministre et le wali ont inauguré un quai à Rais Hamidou permettant pour l'accostage des barques de pêche et de tourisme.

Lors de cette cérémonie d'inauguration, plusieurs licences d'exploitation ont été octroyées aux jeunes, les autorisant à accoster et exercer la pêche de manière légale.

K. A