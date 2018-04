Livraison des logements : Elaborer un calendrier précis

Plusieurs opérations de distribution de logements promotionnels publics (LPP) seront effectuées durant l'année en cours (2018), a affirmé jeudi, le ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville,

M. Abdelwahid Temmar. Lors de sa visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée dans plusieurs endroits de la capitale, il a fait savoir qu’un calendrier sera arrêté pour les délais de livraison des projets en cours de réalisation à travers la mise en place d'un plan précis au niveau des 46 chantiers que compte la wilaya.

Le ministre a instruit par la même occasion les cadres de son département ministériel, les entrepreneurs et les bureaux d'études chargés de la réalisation de rattraper les retards accusés et de respecter les délais de réalisation initialement prévus. Il a exprimé, par ailleurs, son insatisfaction quant au pourcentage faible des travaux réalisés par les entrepreneurs ainsi que les plannings adoptés par les bureaux d'études, qui, a-t-il dit, ont négligé l'aspect esthétique de l'architecture et de l'environnement», ajoutant que «les arguments émis sont inacceptables dans certains cas». Le ministre a mis en garde certains bureaux d'études, brandissant la menace d’un non paiement de leurs créances au cas où ils n'accomplissaient pas parfaitement leur travail.

À ce propos, il a mis l'accent sur la nécessité d'accomplir, d'une manière assurée, les travaux de voirie et réseaux divers à l'intérieur de la cité, tout en réservant des espaces pour les divertissements et la mise en place de conceptions architecturales en adéquation avec l'environnement naturel abritant le projet.

S'adressant aux responsables des chantiers et des représentants de son secteur, le ministre a mis en avant l'impératif de livrer les structures publiques au moment de la livraison des logements.

M. Temmar a fait savoir que les «structures publiques doivent être prêtes le jour de la livraison et les ateliers en charge de ce mode de logements feront l'objet de suivi», ajoutant que «plusieurs opérations de distribution auront lieu durant 2018 ».

M. Temmar a également demandé aux directeurs de son secteur de l'informer des insatisfactions relevées dans les plans ou les travaux. Il n’a pas écarté en outre un éventuel changement des plans pour réaliser une architecture conforme aux normes internationales. Le ministre a insisté sur l'importance d'accorder un intérêt au logement LPP réservé aux cadres, notamment les plans technique et esthétique. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme général tracé par le ministère, conformément aux recommandations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre a par ailleurs inspecté trois chantiers de réalisation de logements LPP, à savoir la cité Bendada de 872 unités, La Colline dont le projet prévoit la réalisation de 594 unités, la cité Makouda dans la commune de Ain El Benian qui compte 440 unités de logement. Au total, 46 chantiers sont en cours pour la réalisation de logements LPP au profit de 26.000 souscripteurs.

Le ministre a instruit le directeur du logement de la wilaya d'Alger-centre de remettre la première tranche de la cité Bendada (Staoueli) avant la fin du premier semestre 2018.

Il convient de souligner que l’Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) a procédé, fin mars dernier, à la relance, des chantiers de logement LPP (logement promotionnel public) qui étaient à l’arrêt pour différentes raisons mais principalement suite à des résiliations de contrat. Il s’agit de 19 sites regroupant un total de 2.855 logements dont le plus volumineux est situé à Alger avec 5 sites (Kouba, 2 sites à Bourdj El Kifan, Ouled Fayet et Reghaia) totalisant 1.307 logements. Ainsi, sur 19 chantiers, seuls trois se sont arrêtés en raison de l’accomplissement des gros œuvres. Dans la majorité des cas ; pour le restant, il s’agit de résiliation de contrats. Pour y remédier, l’Entreprise de la promotion immobilière va lancer des appels d’offre pour sélectionner des entreprises qui devront terminer les gros œuvres et réaliser par la suite les VRD (la procédure est déjà lancée pour certains sites). Pour deux sites, les chantiers de 250 logements à l’Approval à Kouba et 327 logements à Semrouni, à Ouled fayet, l’ENPI a opté pour le gré à gré en choisissant des entreprises inscrites sur le fichier du ministère de l’Habitat. L’ENPI promet d’accélérer les travaux des 19 chantiers afin de livrer les logements «dans les meilleurs délais ».

