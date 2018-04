Apn : Questions orales à trois ministres

L’Assemblée populaire nationale a abrité jeudi une séance plénière consacrée à des questions orales adressées à trois membres du gouvernement

éducation

Le préscolaire en voie d’être généralisé



La ministre de l'Éducation Nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé, jeudi à Alger, que 70% des élèves qui sont en première année primaire de l'année scolaire 2017-2018 ont bénéficié de l'enseignement préparatoire, soit l'équivalent de plus de 563.000 élèves.

«Les statistiques démontrent que 70 % des enfants qui sont entrés à l'école primaire, au cours de cette année scolaire (2017-2018), ont bénéficié d'activités éducatives préscolaires, quels que soit leur nature, leur durée ou leur contenu», a indiqué Mme Benghebrit, en réponse à une question du député Youcef Bekkouche .

«Le nombre d'enfants ayant bénéficié de l'éducation préparatoire est passé de 21.120 enfants, durant l'année scolaire 1992/1993, à plus de 563.000 enfants, lors de l'année scolaire en cours», a-t-elle précisé, soulignant à ce propos, les efforts consentis par l'Etat en vue d'assurer une place pédagogique pour chaque enfant ayant atteint l'âge de 6 ans. L'objectif du ministère de l'Education nationale est de parvenir à assurer une formation préscolaire pour une durée d'au moins d'une année, et ce avant l'enseignement primaire, au profit de tous les élèves à l'horizon 2025, sous toutes les formules possibles», a-t-elle expliqué. «Cet objectif est aussi bien un défi à relever qu'un engagement international pris par l'Algérie dans le cadre des objectifs du développement durable», a-t-elle rappelé. Dans ce cadre, elle a annoncé l'élaboration par son département ministériel d'«une stratégie à moyen terme, qui a pour objectif la garantie de l'éducation préparatoire à tous les enfants âgés de 5 à 6 ans, avec la contribution des secteurs gouvernementaux concernés, à condition que la contribution la plus importante au processus de sa généralisation revienne au secteur de l'Education nationale, étant garant d'un service public d'excellence».

Pour la ministre, son secteur «se charge d'intervenir dans les régions où l'investissement est difficile pour les autres secteurs et le secteur privé, à l'instar des zones isolées et éloignées». Pour la réalisation de cette stratégie, le ministère a tracé un programme de formation nationale pour la prise en charge optimale de ces classes, a-t-elle dit. Quant à la concrétisation du principe d'équité, Mme Benghebrit a indiqué qu'«une grande partie du temps pédagogique sera consacrée à l'adaptation des différentes catégories d'une même classe, avant le début de l'apprentissage en 1re année primaire». L'essentiel des apprentissages programmés au 1er trimestre à ce niveau se focalise globalement sur la création d'une cohésion entre les élèves du groupe éducatif quant aux enseignements de base, indispensables à la construction des apprentissages, plus que sur de nouveaux apprentissages. Quant aux compétences ciblées, elles sont développées tout au long du 1er cycle ( 1re et 2e années du primaire), qui est le cycle des premiers apprentissages. Après avoir reconnu l'importance de l'éducation préparatoire des enfants dans le développement des capacités «physiques et intellectuelles», la ministre a estimé que «cela nous incite à oeuvrer davantage, selon les moyens disponibles, à l'ouverture de classes d'éducation préparatoire dans les écoles primaires du secteur». Elle a cité l'article 41 de la loi d'orientation sur l'éducation nationale, stipulant «nonobstant le caractère non obligatoire de l'éducation préscolaire, l'Etat veille au développement de l'éducation préparatoire et en poursuit la généralisation avec le concours des institutions, administrations et établissements publics, des associations ainsi que du secteur privé».

Il s'avère, d'après cet article, que l'éducation préparatoire n'est pas obligatoire d'une part, et n'est pas du seul ressort du ministère de l'Education, car il s'agit là d'un fait concrétisé sur le terrain avec plusieurs partenaires qui assurent l'assistanat en termes de prise en charge de cette catégorie, pour concrétiser l'égalité des chances.

«En plus des écoles primaires publiques, il existe des établissements d'enseignement et d'apprentissage privés, les jardins d'enfants relevant du ministère de la Solidarité, ceux relevant du ministère de l'Intérieur, des établissements du ministère des Affaires religieuses, de fondations, d'associations, des jardins d'enfants relevant de ministères, ainsi que d'autres organismes», a rappelé la

ministre.

Travail, emploi et sécurité sociale

Le service national comptabilisé pour les retraités à l’âge de 60 ans

Pour sa part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé jeudi que la durée du service national était comptabilisée pour les travailleurs mis à la retraite à l'âge de 60 ans. Le ministre qui répondait à une question d'un député de l'Assemblée populaire nationale sur la demande portant comptabilisation des années de service national pour les travailleurs ayant bénéficié de la retraite proportionnelle sans condition d'âge, a indiqué «qu'en application des dispositions de la loi relative à la retraite, la durée du service national est comptabilisé uniquement pour le travailleur salarié remplissant la condition d'âge légale fixée à 60 ans». M. Zemali a affirmé que «le système national de retraite est fondé sur le principe de solidarité, à travers le versement par les travailleurs, tout au long de leur carrière, des cotisations retenues sur leurs salaires pour assurer le paiement des allocations et pensions de retraite, précisant que l'accès au droit à la retraite repose sur le versement de cotisations pour une durée déterminée par la loi, afin de garantir la pérennité du système de retraites et de préserver les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite (CNR)».

La loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite amendée et complétée, stipule que «le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir deux conditions : être âgé de 60 ans, au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de 55 ans révolus, et avoir travaillé pendant 15 ans au moins».

Ladite loi amendée en vertu de l'ordonnance 97-13 du 31 mai 1997 instituant la retraite proportionnelle et le départ à la retraite sans condition d'âge, en tant que mesures exceptionnelles, lesquelles ont été abrogées en vertu de la loi 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant la loi relative à la retraite «a défini la durée comptabilisée pour le calcul de ces deux types de retraite sans inclure les années de service national», a rappelé le ministre.



20 syndicats ont communiqué des informations « complètes » sur les éléments permettant d’apprécier leur représentativité



Interpellé par les journalistes sur cette question en marge de la séance plénière, Mourad Zemali, a annoncé que seuls 20 syndicats ont transmis dans les délais légaux (31 mars) leurs dossiers de conformité. «Vingt syndicats ont transmis au ministère du Travail, avant le 31 mars, des informations suffisantes sur les éléments permettant d'apprécier leur représentativité, notamment à travers la présentation d'une liste nominale complète des adhérents et leurs numéros d'affiliation à la sécurité sociale, dont 16 syndicats de travailleurs et 4 d'employeurs» , a-t-il dit, ajoutant que «10 autres syndicats ont transmis au ministère des informations incomplètes sur les éléments permettant d'apprécier leur représentativité». Il s'agit de 9 syndicats de travailleur et un d'employeur, alors que 3 autres syndicats ont demandé au ministère des délais supplémentaires pour compléter leurs informations. Le ministère du Travail avait invité les organisations syndicales «à lui faire parvenir dans un délai n'excédant pas le 31 mars 2018, toutes les informations sur les éléments permettant d’apprécier la représentativité de leur organisation syndicale». À ce propos,

M. Zemali a indiqué que cette procédure

visait à «accompagner et assister les partenaires sociaux dans l'organisation de leurs activités syndicales».



Santé et réforme hospitalière

Réorganisation de la permanence

De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a indiqué que son département s'attèle à la réorganisation de la permanence. «Pour résoudre les problèmes posés, nous nous attelons à la mise en place d'un programme permettant une utilisation plus rationnelle des équipements et la garantie d'un service permanant au patient à travers une réorganisation de la permanence pour les médecins spécialistes en radiologie grâce à la mutualisation des sites de permanence et l'implication des médecins privés, outre la mise en place d'un système de diagnostic à distance, ce qui garantira un service permanant en cas d'absence de médecins spécialistes en radiologie», a indiqué M. Hasbellaoui en réponse à la question orale du député Krid Hadj Laroussi concernant la situation du secteur sanitaire

à Tolga. Le ministre a affirmé que les études réalisées dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie visant à développer le secteur de la santé en Algérie «montrent que la réalisation de nouvelles structures n'est pas une priorité pour l'heure, mais qu'il faudrait plutôt se focaliser sur la réorganisation des services sanitaires, y compris le processus du patient, ainsi que sur la formation d'un plus grand nombre de médecins en radiologie, en gynécologie obstétrique et en anesthésiologie et réanimation.

Par ailleurs, M. Hasbellaoui a indiqué que l'hôpital de Tolga où le taux d'occupation «avoisine les 73%» nécessite grandement une réorganisation ses services pour accueillir un plus grand nombre de malades et faciliter leur prise en charge comme c'est le cas pour le service de gynécologie obstétrique qui enregistre une forte affluence», ajoutant que Biskra fait partie des wilayas «ayant bénéficié du plus grand nombre de scanner ; elle dispose de 7 scanners dans le secteur public alors que la moyenne nationale est de 3,6 par wilaya».

Il a précisé que «les 4 établissements hospitaliers publics de Biskra sont dotés de scanners, en sus de trois autres scanners au niveau des établissements publics de santé de proximité de Sidi Okba et Zeribet El Oued», affirmant que ces équipements ne sont pas en panne.

Cependant le ministre a admis que «le patient ne peut, en dépit de la présence de ces équipements, bénéficier d'un service permanent en raison du manque de radiologues dans la wilaya qui compte quatre spécialistes répartis à travers les hôpitaux de Bennacer, Ben Saadane et Tolga, tandis que l'hôpital de Oued Djellal et les deux établissements de proximité de Sidi Okba et Zeribet el Oued ne compte aucun radiologue dans leurs effectifs».

Cette situation, a-t-il expliqué implique de faire appel aux spécialistes exerçant dans les autres établissements pour combler le déficit enregistré dans ce domaine.

Répondant à une autre question du député Nasreddine Aouina au sujet des projets du secteur dans la wilaya de Tiaret, M. Hasbellaoui a fait savoir que le taux d'avancement des travaux de réalisation et d'équipement de l'établissement public hospitalier de Sougeur était de l'ordre de 98%, faisant état du lancement de la procédure d'acquisition des équipements nécessaires pour cette structure.

Le ministre a relevé, dans le même sens, que la wilaya de Tiaret affichait des «indicateurs positifs» en matière de couverture sanitaire avec, a-t-il dit, une moyenne de «1,79 lit pour 1.000 habitants contre une moyenne nationale de 1,75 lit pour 1.000 habitants». S'agissant de la réalisation d'un centre de dialyse dans la commune de Ain Edhab, inscrit en 2014, le ministre a affirmé que «vu l'importance du projet, nous œuvrons à son dégel».

Synthèse : Amel Zemouri