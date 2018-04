Remaniement au sein du gouvernement : Les nouveaux ministres installés

Suite au remaniement au sein du gouvernement, auquel avait procédé mercredi le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les nouveaux ministres de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des Relations avec le Parlement ont été installés dans leurs fonctions.

Le nouveau ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a pris ses fonctions jeudi en remplacement de M. Khaoua Tahar. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de consignes au ministère des Relations avec le Parlement, M. Bedda a «remercié le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour sa confiance renouvelée» se disant certain que «tous les cadres du ministère, les membres du gouvernement et les membres et députés des deux chambres du Parlement continueront à œuvrer ensemble pour la réussite de la relation entre l'appareil exécutif et l'instance législative». Pour sa part, M. Tahar Khaoua a félicité le nouveau ministre pour la confiance que lui a accordée le Président de la République en lui confiant ce portefeuille, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. M. Mahdjoub Bedda a occupé, avant sa nomination à la tête du ministère des Relations avec le parlement, plusieurs postes de responsabilité, le dernier en date étant ministre de l'Industrie et des mines (2017) et auparavant, président de la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée populaire nationale.

M. Abdelkader Benmessaoud, a également pris ses nouvelles fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat, en remplacement de M. Hassen Marmouri. Dans une intervention à cette occasion, M. Benmessaoud s'est félicité de la confiance que le Président Bouteflika a placée en lui, assurant qu'il o œuvrera «dans la continuité de ses prédécesseurs, en vue de développer le secteur du Tourisme conformément au programme du Président de la République». Il a assuré, à cet effet, qu'il s'attellera, dans sa nouvelle fonction, à apporter un plus au tourisme algérien dans tous ses aspects afin de le hisser à la place qui lui sied, avec la promotion de la destination Algérie.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a, quant à lui, pris ses nouvelles fonctions en remplacement d'El Hadi Ould Ali, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère. Le nouveau ministre en place a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance placée en sa personne et sa volonté de poursuivre le travail initié par son prédécesseur.

«Le secteur de la jeunesse et des sports constitue une priorité pour notre pays, à travers le lancement de plusieurs projets pour la jeunesse algérienne. Je veillerai à assurer la poursuite des efforts consentis par M. Ould Ali en prônant une politique de management dans la gestion du secteur. Nous allons travailler main dans la main pour donner une nouvelle dynamique à ce secteur très sensible», a-t-il dit. Le ministre sortant a exprimé également sa reconnaissance au Président de la République pour la confiance dont il a été investi et souhaité «beaucoup de succès» au nouveau ministre dans l'accomplissement de ses missions. «Il y a de cela 32 mois que j'ai pris les rênes de ce secteur, je remercie le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en moi pour participer à l'oeuvre du renouveau national sous sa direction et en application de son ambitieux programme. Je pense également à tous les cadres du secteur à qui j'adresse mes remerciements les plus vifs pour m'avoir accueilli parmi eux», a indiqué M. Ould Ali. Pour l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre des plans quinquennaux du Président de la République «et le chantier est toujours ouvert». «J'ai la conviction que mon successeur, Mohamed Hattab, avec son expérience et sa large vision, apportera sa pierre à l'édifice et fera avancer ce programme.

Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Contrairement à ce qui se dit, nous avons obtenu 592 médailles en 2015, 755 médailles en 2016, 1.044 médailles en 2017 et 233 médailles lors du premier trimestre de 2018. C'est le fruit du travail des cadres du ministère et partenaires sportifs à tous les niveaux», a-t-il relevé. Il a également remercié les athlètes handisports qui seront «protégés» par un nouveau décret, modifiant et complétant le décret exécutif 213-15 du 11/08/2015, qui a fixé par le passé et d'une «façon injuste» l'octroi des indemnités. «Le texte est finalisé et il sera déposé prochainement au Conseil du gouvernement pour validation», a conclu El Hadi Ould Ali. Mohamed Hattab a occupé par le passé le poste de wali de Béjaïa depuis décembre 2016, après avoir occupé plusieurs fonctions dans le secteur des collectivités locales, notamment Secrétaire général des wilayas d’Alger et Sétif et wali de Sidi Bel-Abbès. Né le 29 octobre 1964 à Bordj Menaïl (Boumerdès), M. Hattab, diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA), a également occupé plusieurs autres fonctions, à savoir chef de daïra de Gouraya (Tipasa) et d'Azzaba (Skikda), ainsi que wali délégué d'El-Harrach (Alger).

Le nouveau ministre du Commerce, M. Djellab Said, a pris ses fonctions en remplacement de Mohamed Benmeradi. Ce dernier occupait, avant cette nomination, le poste de directeur général du Commerce extérieur au ministère du Commerce. M. Djellab, né le 6 mai 1964 à Ain-Temouchent, est titulaire d'un magister en Agro-économie. Il a occupé plusieurs autres fonctions au sein du ministère, dont celui de directeur du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération, directeur des échanges commerciaux et des manifestations économiques et directeur de l'évaluation et de la réglementation du commerce extérieur.

Il a été aussi chef négociateur représentant l’Algérie aux négociations pour la création de la zone de libre échange continentale africaine et coordonnateur du groupe interministériel chargé du suivi de l’Accord commercial préférentiel avec la Tunisie, membre négociateur de l’Unité centrale de coordination des négociations pour l’accession de l’Algérie à l’OMC et membre négociateur de l'accord d'association avec l'Union européenne. Il a assumé d'autres fonctions en tant qu'enseignant universitaire entre 2002 et 2016 en Algérie et enseignant visiteur à l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (France).