Depuis le Caire, m. Bouhadja appelle à la reconnaissance de l’état palestinien

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a appelé, jeudi au Caire, à l’activation permanente de la clause relative à la question palestinienne dans les différents fora, et à la coordination avec toutes les unions parlementaires, en vue d’inciter les gouvernements de leur pays à reconnaître l’État palestinien, a indiqué, jeudi, un communiqué de l’Assemblée.

Dans une allocution prononcée, lors de la 27e Conférence de l’Union parlementaire arabe (UPA), M. Bouhadja a appelé à l’activation permanente de la clause relative à la question palestinienne, lors des différents fora régionaux et internationaux, en coordination avec tous les parlements et unions parlementaires, en vue d’obtenir leur soutien et d’inciter les gouvernements de leurs pays et toutes les instances à reconnaître l’Etat palestinien et à lui accorder la qualité de membre à part entière à l’ONU.

Apres avoir rappelé le rôle de la diplomatie algérienne, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a permis à la Palestine, lors des travaux de la 29e session de l’Assemblée générale de l’ONU, de faire entendre sa voix, par le truchement du défunt président Yasser Arafat, ainsi que la proclamation, en 1988, de l’État palestinien à Alger, M. Bouhadja a réaffirmé la position historique constante de l’Algérie soutenant les mouvements de libération à travers le monde, et à leur tête la question palestinienne.

Il a dénoncé, une nouvelle fois, la décision de l’Administration américaine de transférer l’ambassade américaine dans la ville d’El-Qods et sa reconnaissance en tant que capitale d’Israël, la qualifiant de «violation des décisions et des résolutions onusiennes pertinentes, et de la légalité internationale par un État parrainant le processus de paix».

Dans ce contexte, le président de l’APN a appelé l’Administration américaine à renoncer à sa décision, et à poursuivre les efforts de paix dans la région, en appui à la légalité internationale qui exige de mettre fin à l’occupation et à permettre au peuple palestinien de jouir du droit au retour et d’établir son état national indépendant, avec El-Qods Echarif pour capitale, sur les frontières de 1967. À ce propos, il a rappelé toutes les positions internationales unies au sein du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), de l’Union des conseils des pays membres de l’OCI, de la Ligue des États arabes et de la majorité des Unions parlementaires arabes qui rejettent cette décision, étant «une violation flagrante» des droits du peuple palestinien et une atteinte à la sacralité et au statut juridique, politique et historique de la ville d’El- Qods.

Le président de l’APN a salué le rôle des parlementaires, en tant que représentants des peuples dans l’action commune, en vue de mettre fin aux foyers de tension dans la région arabe, outre le rejet de tout type d’ingérence étrangère dans les affaires internes des pays.

Il a, à ce titre, renouvelé l’appel lancé par l’Algérie aux frères en Libye, en Syrie et au Yémen, pour la réalisation de la réconciliation nationale, en appui du processus de paix, la lutte contre l’utilisation politique des croyances et religions et l’adoption du dialogue pour sortir de la spirale de la violence. Abordant le fléau du terrorisme et de l’extrémisme, sous toutes ses formes, M. Bouhadja a passé en revue l’expérience de l’Algérie en matière de lutte contre ce fléau, qu’elle a réussi à vaincre, en focalisant, grâce aux efforts du Président de la République, initiateur des politiques de «la Concorde civile» et de la «Réconciliation nationale», plébiscitées par le peuple algérien, réaffirmant la nécessité de la coordination et de la coopération, en vue de lutter contre ce phénomène, à travers la mise en place d’une stratégie complémentaire, à même de l’éradiquer et de consacrer les valeurs de la citoyenneté.



Entretien avec ses homologues égyptien et qatari



M. Saïd Bouhadja s’est entretenu avec son homologue égyptien, M. Ali Abdelaal, et lui a transmis les félicitations de l’Algérie au peuple égyptien pour l’élection présidentielle qui a vu le renouvellement de la confiance en le président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, pour un nouveau mandat, a indiqué jeudi un communiqué de l’APN. L’entretien a permis aux deux parties de passer en revue les voies et moyens à même de promouvoir les relations parlementaires et de renforcer la coopération multidimensionnelle entre les deux pays, outre l’examen des développements de la cause palestinienne et des questions de paix et de sécurité dans le monde arabe. Le président de la chambre basse du Parlement avait pris part à une réunion de coordination et de concertation regroupant des présidents de parlement et assemblées nationales arabes, durant laquelle les participants se sont penchés sur les défis, menaces et crises prévalant dans le monde arabe, outre l’examen des voies et moyens de nature à promouvoir et à relancer l’action parlementaire arabe au mieux des intérêts des causes et aspirations des peuples de la région. Les derniers développements de la question palestinienne devant l’escalade des violations perpétrés par l’entité sioniste contre les droits légitimes du peuple palestinien ont été au centre des discussions des participants à cette réunion de concertation, ajoute le communiqué.

Le président de l’APN s’est également entretenu avec le président du Conseil consultatif qatari, Ahmed Ben Abdallah Ben Zayed Al Mahmoud, sur les moyens de promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays. La rencontre a constitué pour les deux parties une occasion pour examiner les «moyens de promouvoir la coopération parlementaire, notamment à travers l’activation des commissions parlementaires d’amitié et de fraternité de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères en matière de développement et à la prospérité», précise-t-on de même source.

Les deux parties ont évoqué par ailleurs les défis auxquels est confronté le monde arabe, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne, le terrorisme, l’extrémisme violent et les différentes crises qui menacent les entités des États en Libye, en Syrie et au Yémen, ce qui exige des solutions pacifiques basées sur le dialogue et la réconciliation», conclut le communiqué.

Installation d’un groupe parlementaire d’amitié avec la Russie…

Un groupe parlementaire d’amitié Algérie-Russie a été installé, mercredi à l’Assemblée populaire nationale (APN), en vue de promouvoir les relations parlementaires entre les deux pays et coordonner les positions dans les instances parlementaires internationales, indique un communiqué de l’APN. Présidée par le vice-président de l’APN chargé des relations avec le Conseil de la nation, le gouvernement et les institutions constitutionnelles, Abdelkader Hadjoudj, la cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de l’ambassadeur russe à Alger, Igor Beliaev, et du vice-président de l’APN chargé des affaires étrangères, Djamel Bouras, ainsi que des présidents des groupes parlementaires et du représentant du ministère des Affaires étrangères. Intervenant à cette occasion, M. Hadjoudj a indiqué que «les relations liant les deux pays sont historiques et privilégiées, et portent sur différents domaines politiques et économiques», mettant en avant «la convergence des vues sur différentes questions internationales».

Il a relevé que ces relations sont marquées par «un développement et un échange de visites de haut niveau entre les deux pays, outre la signature d’un accord de coopération stratégique et des mémorandums d’entente dans plusieurs secteurs économiques». Pour sa part, l’ambassadeur russe a salué «les bonnes relations historiques liant les deux pays», rappelant «les efforts consentis à promouvoir la coopération bilatérale et à diversifier ses domaines au mieux des aspirations des deux pays pour davantage de réalisations communes». De son côté, le président du groupe parlementaire, Touahria El-Miliani Abdelbaki a réitéré «l’importance qu’accorde l’Algérie à la promotion de sa coopération stratégique avec la Russie», soulignant que ce groupe «contribuera à la consolidation des relations dans le cadre du développement de la diplomatie parlementaire, à l’instar de l’échange des expertises entre les deux pays», selon la même source.



… et le Mali



M. Hadjoudj a aussi présidé l’installation du groupe parlementaire d’amitié algéro-malien. Lors de la cérémonie d’installation, M. Hadjoudj a fait état de «la convergence des points de vue entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun, notamment celles relatives à la paix, à la sécurité et au développement», saluant les résultats et les recommandations de la dernière session de la grande commission mixte de coopération algéro-malienne tenue à Bamako portant sur la «coopération et la relance du développement dans les régions frontalières en vue de réaliser la stabilité». M. Hadjoudj a appelé à réactiver le rôle du groupe parlementaire d’amitié en matière d’«approfondissement des relations de fraternité et de coordination entre les parlements des deux pays concernant les questions communes, lors des conférences des Unions interparlementaires régionales et internationales, outre le renforcement de la diplomatie parlementaire, l’échange des visites et d’expériences, ainsi que la coordination des positions». Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Mali en Algérie, Naini Touré, a salué «les relations fraternelles solides qui lient les deux pays», mettant en avant «le rôle constructif et stratégique de l’Algérie dans le renforcement des potentialités de développement et institutionnelles du Mali». Il a souligné également sa «contribution multiformes à la résolution de la crise politique et sécuritaire qu’a connue le pays durant les dernières années à travers le processus de paix et de réconciliation, ainsi que son rôle dans la réalisation de la sécurité et la stabilité dans la région Sahel et l’Afrique».