"La peinture algérienne dans sa diversité" : Une exposition prochainement à Paris

Une exposition collective réunissant les œuvres d'une dizaine d'artistes peintres algériens est prévu du 14 au 22 avril à la galerie d'art "Sable d'art" à Paris, a-t-on appris auprès de l'organisateur Lyes Khelifati. Intitulée "La peinture algérienne dans sa diversité II" cette exposition organisée par le galeriste algérien Lyes Khelifati, gérant de la galerie "El Yasmine", prévoit d'exposer des œuvres de plasticiens tels que Kenza Bourenane, Zohra Hachid Sella, Hassiba Hafiz ou encore Noureddine Ferroukhi. Inscrite dans un programme d'échange avec des galeries européennes, l'exposition compte également des œuvres du plasticien Mustapha Adnane, connu pour son travail d'émail sur cuivre, en plus des toiles du peintre et sculpteur Mustapha Nedjaï, de Said Debladji, de Hachemi Ameur ou encore d’Adlène Djeffal. La galerie d'art "El Yasmine", promoteur du programme, a déjà organisé une première exposition avec ces mêmes artistes en Espagne en novembre dernier et exposé, en Algérie, des œuvres de plasticiens algériens établis à l'étranger dont Orza Tanem qui avait présenté sa collection "Les lumières de l'émotion". (APS)