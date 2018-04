Chants polyphoniques : La chorale "Nagham" en spectacle à Tanger

La chorale polyphonique "Nagham" est au programme du 3e Festival international du chant choral qui s'ouvre jeudi dans la ville marocaine de Tanger, annoncent les organisateurs. En plus des chorales marocaines et algérienne, ce festival, prévu jusqu'à dimanche, annonce la participation d'ensembles de chant de Côte d'Ivoire, du Bénin et d'Espagne rassemblant quelque 150 choristes. L'Espagne est représentée par les chorales "Orféo de la urv" et "Amicorum musicae", le Maroc présente les ensembles "Hirondelles", "Al Boughaz" et la chorale de Meknès, alors que la formation "St François d'Assise" représente le Bénin et la Côte d'Ivoire. Oscillant entre un répertoire de classiques universels et des programmes de musique andalouse revisités, la chorale "Nagham", qui explore également tous les genres musicaux algériens, est une des plus anciennes chorales algériennes créées dans les années 1970. Elle devient en 1993 une association culturelle. Organisé tous les deux ans par l'association "Âme de Tanger", le Festival international du chant choral se veut un carrefour d'échange et de partage entre choristes du monde. La chorale algérienne "Nagham" avait déjà pris part à la 2e édition de ce festival tenu en 2016. (APS)