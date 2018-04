L'Algérie invitée d'honneur : de la 34e foire internationale du livre de Tunis

L'Algérie a été choisie en qualité d’invitée d’honneur de la 34e foire internationale du livre de Tunis (Tunisie) prévue à Tunis du 6 au 15 avril en cours, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture. La cérémonie d'ouverture se déroulera en présence d'une forte délégation algérienne présidée par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi et composée de plus de 80 maisons d'éditions, romanciers, écrivains, universitaires, poètes et critiques des différentes régions du pays, note le communiqué. Parmi les participants à cet évènement placé sur le thème "Nous lisons pour vivre deux fois", l'académicienne de l'université de Tizi-Ouzou, Amina Belaala, donnera une intervention portant sur les mutations du nouveau texte algérien ainsi que le directeur général de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda), Sami Benchikh Houcine, qui donnera une conférence sur la propriété intellectuelle et la garantie des droits d'auteurs et de créateurs en Algérie, ajoute la même source. Plusieurs organismes nationaux prendront part à cet évènement, à l'image de l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), le Haut Conseil Islamique (HCI) ainsi que le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) et le Centre national de recherche en préhistoire et histoire (CNRPAH), indique le communiqué. La 34e foire internationale du livre notera la participation de 775 maisons d'éditions de 32 pays en présence d'écrivains et de romanciers de plusieurs pays arabes, conclut le communiqué. (APS)