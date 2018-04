Protection du patrimoine à Ouargla : Une équipe à pied d’œuvre pour le cadastre du vieux ksar

Une équipe spécialisée du Centre national des études et recherches appliquées en urbanisme (CNERAU) d’Alger effectue une opération de cadastre concernant le vieux ksar d’Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès de l’association du ksar pour la culture et la réforme. Chargée de la détermination des travaux d’urgence requis pour le ksar qui a perdu certains de ses pans culturel et historique, cette équipe est composée de spécialistes en restauration des sites archéologiques, d’architectes, d’archéologues et de guides de l’association, issus des quartiers de Béni-Ouaguine, Béni-Sissine et Béni-Brahim, a indiqué le président de l’association précitée, Hocine Boughaba. L’opération est inscrite au titre de la mise en œuvre des directives du wali d’Ouargla en prévision du lancement, sur budget de la wilaya, du plan permanent de préservation et de valorisation des secteurs sauvegardés concernant le ksar d’Ouargla, qui a accusé un retard suite au gel de l’opération. Ce cadastre permettra d’évaluer la situation de cet ancien espace urbanistique, classé patrimoine national, et qui s’imbrique parmi la chaîne des ksour sahariens, remontant à plus de six siècles, et mettant en exergue la conception ingénieuse des anciennes bâtisses sahariennes. Selon M. Boughaba, les travaux d’urgence consistent en la réhabilitation des façades du ksar, la restauration graduelle des ruelles, des placettes et de plus de 150 bâtisses.

Les diverses interventions "non étudiées" opérées par les occupants du ksar (plus de 10.000 âmes) ont influé négativement sur plusieurs pans et composants de ce ksar implanté sur 30 ha, notamment celles ayant touché les toitures, les murailles, le ravalement des façades et les réfections individuelles, qui ont accéléré la dégradation du ksar et l’effondrement de certaines de ses parties, a-t-il déploré. L’étude retenue au titre du plan permanent de préservation et de valorisation des secteurs sauvegardés, notamment les ksour d’Ouargla et Témacine, censée être lancée en 2014 suite à la promulgation de la loi du 28 mars 2011, a accusé un retard dans son exécution, du fait de la faible autorisation accordée à sa réalisation, ont fait remarquer les responsables de la direction de la Culture de la wilaya. L’opération prévoit l’élaboration d’une stratégie globale pour la préservation et la réhabilitation des biens culturels pour qu’ils contribuent à la dynamique de développement socioéconomique et touristique de la région. (APS)

Festival national de l’antique Sedrata

Diverses activités retenues



Diverses activités culturelles, scientifiques et touristiques figurent au programme de la 2e édition du festival national de l’antique cité de Sedrata (Ouargla) prévue du 17 au 20 avril sous le signe «Sedrata, un legs historique et civilisationnel pour tous», a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation prévoit notamment l’organisation de journées d’étude sur la fondation de la cité antique de Sedrata, ses conceptions et spécificités urbanistiques et les ksour sahariens, à être animées par des spécialistes, historiens et archéologues, issus de différents organismes et institutions universitaires du pays et de Tunisie, a révélé le vice-commissaire du festival, Mohamed Lakhdar Baba Hamou. Une panoplie de thèmes seront débattus par les participants, afférents notamment aux «rôle des Ouléma de la vallée du M’zab dans la propagation des connaissances historiques», «les vieux ksour sahariens d’Algérie dans les travaux et thèses académiques», «Les relations socioculturelles entre les régions de Oued-Mya (Ouargla) et les ksour de la vallée du M’zab (Ghardaïa)», «le système ksourien et oasien et son rôle dans le développement de la région du Touat (Adrar) entre les 9e et XIXe siècles», a-t-il ajouté. Le programme prévoit également des circuits au site de l’antique ville de Sedrata, classé patrimoine national sauvegardé, et à d’autres sites archéologiques de la région, dont le ksar d’Ouargla, la région du Cheikh Ammar Abdelkafi, la zaouïa El-Kadiria, en plus de la projection d’un documentaire sur l’histoire de l’antique Sedrata. Le festival annuel s’assigne comme objectifs la vulgarisation des connaissances sur l’antique ville de Sedrata, sa revalorisation historique en tant que legs national et universel, l’examen des voies de préservation de ses repères, la vulgarisation des Ouléma et érudits de la région d’Ouargla, en plus de l’animation de la scène culturelle locale et l’ancrage de bases pour la préservation du patrimoine local, mémoire collective des différentes générations, a souligné M. Baba Hamou. Sedrata a été édifiée au 10e siècle par les Rostémides à une quinzaine de kilomètres à l’Ouest d’Ouargla, après la chute en 909 de l’Etat Rostémide de Tihert (Tiaret actuellement). Les fouilles archéologiques menées entre 1951 et 1952 ont mis au jour des traces d’une riche civilisation ayant marqué cette antique cité, dont la conception architecturale, l’organisation des bâtisses, des locaux commerciaux et des ruelles, prouvent sa conception ingénieuse. Toutefois, ce site archéologique est tombé au fil des ans en ruine, la plupart ensevelis sous le sable, du fait surtout des aléas naturels, notamment les tempêtes de sable.