"Printemps académique de musique andalouse" : La première édition débutera bientôt

La première édition de la manifestation culturelle et artistique "Printemps académique de musique andalouse" sera organisé en avril courant dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris mercredi dernier des organisateurs. Cette manifestation, initiée par l'association culturelle de musique andalouse" Ibn Badja" en collaboration avec la direction de la Culture et qui s'étalera du 6 au 27 avril courant, rendra hommage au doyen de la chanson andalouse de Mostaganem, le défunt Moulay Ahmed Benkrizi (1931-2017). Des soirées de musique andalouse seront animées à cette occasion avec la participation des associations "Ibn Badja", "Fen wa nachat" et "Wichah El Andalous" de Mostaganem, "Nahda" d’Oran, "Nedjm Kortoba" de Constantine, "Ahbab Cheikh Sadek Bedjaoui" de Béjaia, l’orchestre de musique andalouse d'Alicante (Espagne) et le grand orchestre de musique andalouse de Mostaganem. Cette édition verra aussi la participation de chanteurs andalou, dont Fayçal Benkrizi, Djillali Benbouziane, Kaki Bendjelloul, Amine Houki et Nadia Ould Moussa.

Des communications sur l’art andalou algérien et ses écoles sont prévues avec Abdelghani Fréha, Abdelkader Bendaamèche, Fayçal Benkrizi, de même que trois ateliers de formation en composition sur les instruments de luth, les violons, encadrés par des spécialistes. Cette manifestation se tiendra au niveau de la maison de la culture Ould-Abderrahmane Kaki au chef-lieu de wilaya et à "Djanatu El Arif" à Sayada. (APS)