Promesse de bandit, roman d’Ahmed Gasmia

Qu’est-ce qu’un bandit d’honneur au 19e siècle dans notre pays ? Ou encore qu’est-ce qu’un «bandit social» ?

Selon la définition qu’en donne E.-J. Hobsbawn (1972, p. 8), un bandit d’honneur ou «bandit social» — terme qu’il utilise pour désigner cette catégorie de voleurs — est «un paysan hors-la-loi que le seigneur et l’État considèrent comme un criminel, mais qui demeure à l’intérieur de la société paysanne, laquelle voit en lui un héros, un champion, un vengeur, un justicier, peut-être même un libérateur». Aussi, dans la trame du récit d’Ahmed Gasmia ce bandit s’avère, d’emblée, d’une densité à la mesure d’un bandit d’honneur digne de ce nom — et non un simple voleur — dont le souci majeur est non seulement de se faire connaître «urbi et orbi» par ses actes, jugés bons ou moins bons par ses pairs, par ses actes donc pour ne pas dire par ses méfaits, mais aussi de se faire craindre y compris par ses adversaires et concurrents du même acabit que lui.

Le roman d’Ahmed Gasmia s’articule autour d’au moins deux personnages principaux, Hafnaoui Dayem qui, selon l’auteur, est «un bandit solitaire et sans grande expérience qui rêve de devenir le plus célèbre des brigands. Il apprend l’existence d’un trésor caché et veut à tout prix s’en emparer. Mais sa route est barrée par Amar Ben Lahcen (le deuxième personnage principal) et sa bande, d’authentiques bandits de grand chemin qui le mettent à l’épreuve et l’enrôlent. Pour en revenir à Hafnaoui et toujours selon Ahmed Gasmia, «A l’intérieur de la taverne (…), il récitait un texte qu’il avait appris par cœur mais qu’il modifiait au gré des humeurs. Il se tourna vers son compagnon de table pour lui en livrer la dernière version : — Ecoute ça… Je suis Hafnaoui Dayem Ben Messaoud, clama-t-il à voix basse mais le poing en l’air. Je suis le prince du désert, le maître des routes… Cédez vos bourses et vous serez épargnés, rechignez et ce sera le baroud qui parlera… Préservez votre vie et donnez à ce chevalier ce qu’il exige. Mon sabre est coupant, mon cheval est rapide comme le vent, obéissez ou craignez ma colère car je suis Hafnaoui Dayen Ben Messaoud…»



Un roman d’aventures irrigué de thématiques fortes



Nous nous trouvons donc face à un jeune bandit de fraîche date qui se prenait tantôt pour un bandit bien «tranquille», tantôt pour «l’affreux» bandit et qui, dans le fond, souhaitait n’être ni l’un ni l’autre, qui désirait être plutôt le Sage bandit ou le Bon bandit, mais qui finit par se considérer lui-même comme l’Authentique bandit et enfin, plus simplement, comme un bandit d’honneur. Toujours est-il que le bandit Hafnaoui Dayem et son compagnon de table semblent presque incongrus dans cette «mise en scène» qui évoque plus une steppe du «National Geographic» qu’un récit d’aventures, où les personnages, «sous le soleil du désert, sont pris en chasse par un troisième personnage, le capitaine Philippe Perlier, tenace officier de l’armée coloniale française. Plus loin, à l’ouest, la révolte de Bouamama fait rage».

Dans les dernières pages, poignantes, l’auteur fait finalement justice contre cette société convenable dont fait partie Zeineb, la future épouse de Hafnaoui Dayem, et dont la prétendue hypocrisie était en réalité une pudeur, les habitudes monotones une manière d’exorciser le passage du temps, les conventions rigoureuses une solution intéressante pour Hafnaoui en ce qu’elle va rendre, avec sa nouvelle compagne, l’existence intéressante comme un «morceau de sucre».

Port princier donc, insolente séduction de Hafnaoui Dayem et amer Ben Lahcen. Ainsi le propos pour l’auteur n’est pas de regarder les scènes et types de l’époque avec nostalgie ni de porter un jugement moral ou sociologique sur ses personnages. Un roman d’aventures donc, irrigué de thématiques fortes, un «film» mené comme un manifeste, avec ses montages «cinématographiques» appropriés, dans lequel le «réalisateur» n’est autre que l’auteur lui-même.

Kamel Bouslama



Promesse de bandit, roman d’Ahmed Gasmia, Editions Frantz Fanon, Tizi-Ouzou, 2018, 200 pages.

Bio – express



Ahmed Gasmia, né en 1973, est journaliste de profession. Il vit et travaille à Alger. Auteur de romans d’aventures dont Complot à Alger (Casbah Editions, 2007), il est aussi passionné de cinéma d’action. Une passion qui transparaît clairement dans ses textes à travers un style d’écriture plutôt visuel.