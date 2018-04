COA : Célébration de la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix à Béchar

Le Comité Olympique et Sportif Algérien, à l’instar des Comités Nationaux Olympiques du monde entier, a célébré la Journée internationale du sport au service du Développement et de la Paix le jeudi 05 avril 2018 à Béchar.

Cette année, la wilaya de Béchar a eu l’honneur d’abriter cette festivité en présence d’une forte délégation conduite par monsieur Mustapha Berraf, Président du COA, et la marraine de cette journée en Algérie, la championne olympique Mme Nouria Benida Merah, Monsieur Mustapha Larfaoui, membre honoraire du CIO, Monsieur Izem, SG du COA et président de la Fédération algérienne de sport scolaire, et monsieur Sadi Nabil, membre de l’exécutif du COA et membre de l’AIBA.

Cette journée a vu l’organisation de compétitions sportives et l’organisation d’une opération de préservation de l’environnement (plantation de quelques arbres) à El Hamra.

La délégation a été reçue par Monsieur le Wali de Béchar, Monsieur Djaziri.

L’après-midi, une opération de «Kids athlétic» a été organisée à Kenadsa.