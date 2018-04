Fair-play financier : le Paris SG convoqué le 20 avril

Le Paris SG est convoqué le 20 avril par les experts de l'UEFA chargés de vérifier la conformité du club avec les règles du fair-play financier, a indiqué l'instance européenne jeudi soir, confirmant une information du site de L'Equipe. Il s'agit d'une «rencontre avec l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC)», explique l'UEFA. Elle doit se dérouler au siège de l'instance à Nyon, en Suisse. L'UEFA avait ouvert début septembre une enquête à l'encontre du PSG, à la suite de son mercato record l'été dernier: le recrutement du Brésilien Neymar contre 222 millions d'euros et du Français Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. D'ici le 30 juin, Paris est censé trouver une cinquantaine de millions d'euros pour échapper à une sanction. Le fair-play financier stipule qu'un club ne doit pas dépenser plus qu'il ne gagne, même s'il est adossé à un riche actionnaire. Les clubs participant aux compétitions organisées par l'UEFA (Ligue des champions, Europa League) ne peuvent afficher un déficit supérieur à 30 millions d'euros cumulé sur trois exercices. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion de la Ligue des champions. Le PSG avait déjà été sanctionné en 2014 à la suite d'un contrat passé avec l'office du tourisme du Qatar, que l'UEFA avait jugé surévalué. Les sanctions (lourde amende, restriction de joueurs inscrits en Ligue des champions, etc.) ont été levées depuis.