Libye : Vers la levée de l'interdiction des matches internationaux

La Libye, qui n’accueille plus de matchs internationaux de football depuis 2011, pourraient voir cette interdiction levée dans les prochains mois, rapporte jeudi le site Africatopsport.com. Selon la même source, une délégation de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) se trouve actuellement dans la capitale Tripoli, pour étudier la possibilité de lever l’interdiction des matches internationaux imposée à la Libye à cause de l'instabilité qui prévaut dans le pays depuis 2011. Au cours de son séjour, la mission de la Fifa a rencontré le chef du gouvernement d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, comme elle a assisté à une rencontre du Championnat local, avant de rendre un rapport à l’instance dirigeante du football mondial après son retour. L'interdiction d'accueillir des matchs a obligé la sélection nationale de la Libye à jouer ses matchs dans les pays limitrophes, notamment la Tunisie. Evoluant dans le groupe F des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019), aux côtés du Nigeria, l'Afrique du sud et les Seychelles, la Libye partage la première position (3 points) avec l'Afrique du Sud, après la victoire des Libyens devant les Seychelles (5-1) et celle des Sud-africains en terre nigériane, devant les Super Eagles (0-2), lors de la 1re journée jouée en juin dernier. La seconde journée des éliminatoires aura lieu en septembre prochain.