Championnat national : Début des épreuves avec 182 athlètes à Ghardaïa

Cent quatre-vingt-deux athlètes des catégories minimes juniors et seniors garçons de dix wilayas du pays ont pris part au coup d'envoi du championnat national de Yoseikan Budo (5-7 avril), à la salle omnisport de Daya Ben Dahoua (Ghardaïa).

Pour cet évènement sportif national, 26 clubs représentant dix wilayas (Tizi-Ouzou, Tipasa, Médéa, Blida, Bejaia, Alger, Bouira, Boumerdès, Aïn-Defla et Ghardaïa animent ce championnat d’un sport d’art martial «complet» et qui constitue, selon maître Salah Mouhoub, expert international dans cette discipline, une synthèse des arts martiaux comme le judo, le karaté, l'aïkido, la boxe anglaise ou encore le taekwondo. «Ce sport martial est une discipline tirée des techniques des samouraïs, mettant en relief la logique commune à tous les arts martiaux en introduisant une arme blanche (bâton, couteau, sabre), a résumé l’expert international de cette discipline de Yoseikan Budo. Ce sport de combat regroupe en Algérie quelque 5.500 adeptes, dont 150 filles, a fait savoir l’expert affilié à la fédération des arts martiaux, avant d’ajouter qu’un projet de création d’une fédération de Yoseikan Budo a été introduit auprès des instances compétentes pour approbation.

«Ce championnat de Yoseikan Budo promet du spectacle et nous fait découvrir cette discipline d’art martial complet qui préserve l'éthique des arts martiaux et développe le respect, l'entraide et la capacité à évoluer ensemble», a indiqué de son côté le président de la ligue des arts martiaux de Ghardaia, Toumi Bouhmida. L’objectif est d’inciter les jeunes à pratiquer une activité sportive afin de préserver la jeunesse de la dépravation et autres maux sociaux, a-t-il souligné ajoutant que ces activités sportives augmentent l’attractivité de la région, déjà réputé au plan touristique. Organisée par la fédération algérienne des arts martiaux, en collaboration avec la ligue locale et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, l’évènement, qui s’étale au 7 avril en cours, permet également de découvrir de jeunes talents pour les intégrer en sélections nationales.