CAN-2019 (U-20) éliminatoires /1er tour-retour

Le match retour du 1er tour qualificatif de la CAN 2019 des moins de 20 ans (U-20) de football, qui mettra aux prises la sélection nationale algérienne à son homologue tunisienne, aura lieu le samedi 21 avril à 15h30 (heure locale) au stade Municipal le Kram (Tunisie), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi. Vingt-six ont été retenus par le staff technique national pour un regroupement à l’école d’hôtellerie et de restauration d’Ain Benian (Alger) du 8 au 12 avril 2018. Avec sept joueurs, le Paradou AC est le club le mieux représenté dans ce groupe, suivi de l'ASM Oran (5), le NA Hussein Dey (4), l'USM Alger (3) et le MC Alger (2), au moment où le WA Tlemcen, le CA Bordj Bou Arréridj, l'USM Blida, l'USM Bel-Abbès et le RC Relizane ne comptent qu'un seul représentant. Au match aller, disputé le 31 mars au stade du 20-Août 1955 (Alger), les poulains du duo Salim Sebaâ et Hocine Achiou l'avait emporté (3-1, mi-temps 2-1). Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Zorgane (12' sp), Zerrouki (40') et Hamici (52' csc), alors que Benramdane avait sauvé l'honneur pour la Tunisie (41'). La sélection qualifiée à l'issue de cette double confrontation défiera au prochain tour le Ghana. Ce sera en aller et retour, au mois de mai prochain. La phase finale de la CAN-2019 aura lieu au Niger.