Plateau United-USMA : bien résister aux nigérians

Aujourd'hui, à 16h, au stade Agege de Lagos, les algérois de l'USMA seront opposés aux nigérians de Plateau United pour le compte des 16es de finale bis de la coupe de la CAF. C’est-à-dire qu'on est à l'antichambre de la phase de poules qui débutera après la fin de ces 1/16es de finale bis.

Les camarades de Zemmamouche ont quitté le territoire algérien le mercredi dernier. Ils se sont entraînés, hier, à l'heure du match. Il est clair que le fait que Hamdi vit ses derniers moments avec l'USMA ne va pas réchauffer l’atmosphère. Serrar, le DG de l'USMA, est parvenu au Maroc, où il avait fait un saut, à s’entendre avec Malek, le manager du club, à se mettre d'accord avec le marocain Badou Zaki pour prendre en main l'équipe dès la fin du présent exercice. Ceci dit, la motivation risque de manquer au cours de cette première manche qui aura lieu en terre nigériane devant une équipe du Plateau United dont on dit beaucoup de bien. Les «tuyaux» que les dirigeants de l'USMA, à leur tête Serrar, ont pu recueillir leur avait donné une idée plus ou moins exacte sur cette équipe qui possède une très bonne ligne d'attaque, mais une défense, à priori, assez «lourde». C'est-à-dire que si ses attaquants utilisent comme il le faut «l'arme du contre», ils peuvent marquer. Ce qui serait une très bonne chose avant la seconde manche à Bologhine. Là, l'équipe doit oublier son revers, au stade du 20-Août 55, devant le CRB sur le score de 1 à 0. Cette compétition peut être un tremplin pour les usmistes pour peu qu'ils soient beaucoup plus présents et efficaces durant cette rencontre contre cette équipe du Plateau United qui ne sera certainement pas facile, eu égard à la valeur du football nigérian, qualifié pour le mondial et qui aspire même à monter sur la plus haute marche du podium. ils ne connaissent pas très bien, car cette formation nigériane n'avait pas eu à se mesurer à des équipes algériennes. Il est évident que les coéquipiers de Meziane seront obligés de réaliser un bon résultat afin de ne pas se faire contrer comme ce fut le cas avec la formation congolaise de Maniema, au tour précédent, qui avait égalisé en fin de partie. Heureusement pour eux qu'ils avaient fait match nul (2-2) à l’aller. C'est-à-dire que c'est grâce au goal average favorable qu'ils ont pu valider leur billet pour jouer ces 1/16es de finale bis. Par conséquent, cette marche aller contre cette redoutable formation nigériane sera décisive pour les usmistes. Elle va être considérée comme un baromètre susceptible de soupeser leurs chances quant à bien finir la saison qui pointe déjà à sa fin en attendant l'arrivée de Badou Zaki. Toujours est-il, et pour la mémoire du jeune gardien de l’USMA, Bouyermane Abderrahman (A llah yerahmou), ils sont décidés à tout faire pour ne pas passer à côté de la plaque au cours de cette manche aller. Car, les rouge et noir veulent aller le plus loin possible dans cette compétition.

Hamid Gharbi