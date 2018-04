USMB : L’anarchie s’installe

Lanterne rouge du championnat, éliminés en coupe, des joueurs qui ne sont pas payés, l’entraîneur qui a démissionné et qui n’est pas le premier à le faire, à l’USMB, les choses semblent fonctionner à l’envers. La débandade gagne du terrain. Des joueurs menacent de ne plus revenir si leur situation financière n’est pas régularisée incessamment. Ils affirment en avoir ras- le-bol des promesses non tenues par la direction du club et donc par le président Chouaib Alime. Ce dernier n’a apparemment pas trouvé les solutions attendues pour pouvoir renflouer les caisses du club, payer les joueurs et par conséquent, mettre de l’ordre à la maison. Malgré son bon vouloir, il est confronté à la dure réalité du terrain. Il ne trouve personne autour de lui parmi les hommes d’affaires et les industriels de la wilaya de Blida qui représente un important pole économique et industriel. Des joueurs ont même annoncé officiellement leur départ et ont sollicité le président via leurs managers à cet effet. A l’exemple de Ali Rial qui a demandé purement et simplement la résiliation de contrat à l’amiable. Que fera Alime pour garder ses joueurs et son effectif jusqu’à la fin de la saison ? La question reste posée…

M.-A. A.