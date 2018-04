Décès de Abderrahim Cherchali : Repose en paix, ami !

Notre ami journaliste, Abderrahim Cherchali, vient de nous quitter à l’âge de 65 ans. C’était un ancien journaliste de la sportive d’Horizons (1985/1990) avant de passer en 1990, à mes côtés, à El Moudjahid, du temps de feu Mohamed Abderrahmani, nous a surpris par sa disparition, lui qui croquait la vie comme personne. C’est quelqu’un qui suivait l’actualité sportive nationale de près, beaucoup plus que n’importe quel journaliste. Il pouvait relever les «tics» des uns et des autres.

Il avait une mémoire infaillible et relatait les faits comme s’il s’agissait d’un conte de fée, les prouesses des joueurs du CRB de l’époque, tels que Mattem, Abrouk, Nassou, Lalmas, Moha, Madani, Kalem, Achour, Medehbi, Ammar et bien d’autres.

Il pouvait vous dire si le «papier» d’un journaliste était «puisé» essentiellement de l’APS ou non. Durant la «décennie noire», il s’était senti menacé, avait quitté l’Algérie et le journal El Moudjahid, notamment la rubrique sportive, en 1995 avec ses deux filles et sa femme. Depuis, on n’entendait de lui que des bribes d’histoires.

Une fois, Mme Naâma Abbas, ex-présidente-directrice générale d’Horizons puis d’El Moudjahid m’avait annoncé qu’il allait revenir en Algérie. Mais, sur les conseils de sa famille, il a décidé de rester en France et plus précisément à Lyon. Sa femme travaillait à Air Algérie.

Abderrahim était un véritable boute-en-train qui aimait et connaissait beaucoup le sport. De plus, il avait une très belle plume. Il aimait écrire sur le CRB, son équipe de toujours, puisqu’il habitait à Ruisseau, dans le grand bâtiment jouxtant le stade du 20-Août.

Un jour, il m’avait invité chez lui, depuis sa fenêtre on pouvait suivre les matches du Chabab de Belouizdad. Il avait côtoyé Bendali, Chergui, Ahmed Achour, Benomari et Nadjia Korso, chargée de la photo. On avait vécu des moments inoubliables.

Il laisse un grand vide à sa famille, sa femme et ses filles et à ses amis.

Que Dieu ait son âme.

Repose en paix, Abderrahim !

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Hamid G.

--------------/////////////////////////

Condoléances

Affecté par le décès de Abderrahim CHERCHALI, ancien journaliste à El Moudjahid et Horizons, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE tient à présenter à la famille du défunt ses condoléances les plus sincères et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Il prie Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.