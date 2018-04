Un terroriste se rend à Skikda et un autre à Tamanrasset

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 3 avril aux autorités militaires, à Skikda (5e Région militaire), en possession d'un fusil semi-automatique de type Simonov et d' une quantité de munitions", précise la même source. Il s'agit de "J. Moustapha" dit "Abou Raouaha" qui avait rallié les groupes terroristes en 2014".

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP "ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage, menées à Chlef et Ain Defla (1re RM), deux bombes de confection artisanale".

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tamanrasset (6e RM) 5 contrebandiers et saisi une arme à feu, une quantité de munitions, 2 véhicules tout-terrain, une tonne de denrées alimentaires, 600 litres de carburant et des outils d'orpaillage, tandis que 4.250 unités de tabac ont été saisies à Biskra (4e RM)". En outre, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté 15 immigrants clandestins de différentes nationalités, à Tlemcen et Ghardaïa".



Un terroriste s’est rendu hier aux autorités militaires en 6e Région Militaire, à Tamanrasset". "Il s’agit de M. Khatri, dit Abou Aïcha, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012".

"Ledit terroriste avait en sa possession un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et trois chargeurs garnis".

Par ailleurs et dans le cadre la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi, à Tlemcen (2e Région militaire) une importante quantité de kif traité s’élevant à 3,67 quintaux, tandis que des éléments de la Gendarmerie "ont arrêté, à Oran (2e RM), deux narcotrafiquants en leur possession 7.920 comprimés psychotropes", rapporte également le communiqué.