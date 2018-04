El Bayadh : Portes ouvertes sur le centre d’instruction de transmission chahid Guettaf M'hamed

Des portes ouvertes sur le centre d’instruction de transmission "chahid Guettaf M'hamed" d’El Bayadh relevant de la 2e Région militaire se sont ouvertes hier en présence des autorités civiles et militaires. Le commandant du centre, le colonel Bouziane Tahar, a souligné, lors de la cérémonie d’ouverture, que cette manifestation constitue un trait d’union entre le citoyen et l’institution militaire et "une fenêtre sur les forces armées". Ces portes ouvertes sont une occasion pour le public de prendre connaissance du matériel utilisé par le centre et la formation qualitative assurée avec professionnalisme, de même qu'une opportunité pour les jeunes désirant accéder à ce centre, qui pourront avoir toutes les informations voulue sur les missions et rôle de l’arme de transmission. Le centre d’instruction de transmission "chahid Guettaf M'hamed"d’El Bayadh assure une formation en transmission au profit des soldats et d'élèves contractuels. Plusieurs stands ont été réservés au titre de cette manifestation au matériel de transmission et de télécommunications utilisés par l’Armée nationale populaire, aux uniformes militaires et aux armes, mettant aussi en exergue les missions de la clinique médicale mobile du centre.