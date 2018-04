"Allô police" : nouvelle application intelligente de la DGSN

La Direction générale de la Sûreté nationale a lancé une nouvelle application intelligente "Allô police", en vue d'assurer la sécurité du citoyen. Cette nouvelle application "permet d'envoyer une photo, prise par un citoyen en cas d'accident de la route ou d'agression, via l'application "Allô police", à la banque de données de la DGSN, afin de permettre aux services de police d'intervenir en toute efficacité et en un temps record".

Le citoyen peut télécharger l'application à partir de Google Play, du site électronique ou des pages de la DGSN sur les réseaux sociaux Facebook et tweeter, pour "l'ancrage de la culture du signalement et du civisme chez le citoyen".

Outre la promotion du service public, cette nouvelle application s'inscrit dans le cadre de la consolidation des moyens de communication avec le citoyen et vient s'ajouter aux autres supports disponibles à l'instar des numéros verts, mis à la disposition des citoyens 24/24h et 7j/7, dont le numéro Police secours "17", "15 48" et "104". (APS)