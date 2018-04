M. Louh s’entretient avec son homologue hongrois : Renforcer la coopération

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, s’est entretenu, dans le cadre de sa visite en Hongrie, avec son homologue hongrois, Laszlo Trocsanyi, sur les voies et moyens de coopération dans les domaines juridique et institutionnel, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

M. Louh a passé en revue «les réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en matière de réforme de la justice», précise le communiqué ajoutant que la rencontre a été couronnée par la signature d’un programme exécutif pour l’année 2018-2019 relatif à la coopération institutionnelle entre les ministères de la Justice des deux pays. La signature de ce document s’inscrit dans le cadre de «la relance du mémorandum d’entente signé en Algérie le 8 novembre 2015 entre les ministères de Justice des deux pays», selon la même source.

M. Louh s’est également entretenu avec le président de la Cour suprême de la Hongrie et le procureur général, en sus de sa visite à l’Académie judiciaire hongroise et sa rencontre avec son directeur. La visite de M. Louh en Hongrie, qui intervient à l’invitation de son homologue hongrois, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et de l’amitié entre les deux pays.