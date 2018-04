Fête nationale du Sénégal : Le président Bouteflika félicite son homologue sénégalais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue sénégalais, Macky Sall, à l'occasion de la fête nationale de son pays dans lequel il lui a réitéré son attachement à la poursuite des efforts tendant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans le continent africain.

"La célébration par la République du Sénégal de sa fête nationale m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de bien-être et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple sénégalais frère", a écrit le Président. "Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous renouveler ma disponibilité à œuvrer avec vous, au développement des liens d'amitié qui existent entre nos deux pays, au bénéfice de nos deux peuples", a-t-il souligné.

"Je tiens également, à vous réitérer mon attachement à la poursuite de nos efforts et de notre concertation tendant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement de notre continent", a conclu le Président de la République.