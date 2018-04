Une délégation du Congrès américain à Alger, Devin Nunes : « L’Algérie est stable, amie et alliée »

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, une délégation de membres du Congrès américain conduite par, M. Devin Nunes, président du Comité permanent de la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué.

L’Algérie a été «longtemps une région de stabilité, amie et alliée de longue date» des États-Unis d’Amérique, a soutenu M. Nunes. «Nous avons eu une excellente réunion avec le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes ravis d’être présents ici, représentant la commission du renseignement du Congrès.

Nous pensons que l’Algérie a été longtemps une région de stabilité, amie et alliée de longue date des États-Unis d’Amérique», a déclaré M. Nunes à la presse, à l’issue de l’audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Pour sa part, M. Messahel a relevé avoir eu des discussions «assez intéressantes», exposé les préoccupations de l’Algérie dans la région et fait état de «l’expérience acquise par l’Algérie, notamment dans des questions qui nous interpellent tous».



M. Messahel : La situation en Libye, au Mali et dans le Sahel évoquées



Les États-Unis sont un pays «extrêmement important.

Les questions de la lutte antiterroriste figurent parmi les préoccupations, non seulement aux États-Unis, mais de toute la communauté internationale», a-t-il souligné, ajoutant que les questions dans la région, notamment la situation en Libye, au Mali et dans le Sahel, ont été évoquées. L’intérêt que porte le partenaire américain à l’expérience algérienne est «assez important», a-t-il expliqué, ajoutant que «nous avons fait cet effort d’expliquer comment toutes ces dernières années, l’Algérie, grâce à la clairvoyance et à la vision du Président de la République, nous sommes parvenus à cette stabilité, tant souhaitée, non seulement par le peuple algérien mais également par nos partenaires».



M. Guitouni souhaite voir les entreprises participer aux appels d’offres



Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a émis, lors de son entretien avec une délégation du Congrès américain, conduite par le sénateur, Georges Holdind, le souhait de voir les entreprises américaines participer dans les appels d’offres que son secteur s’apprête à lancer dans l’amont et l’aval des hydrocarbures, a indiqué hieri un communiqué du ministère. M. Guitouni a également souhaité, lors de cette audience tenue mardi au siège du ministère, voir les entreprises américaines participer dans les appels d’offres relatifs aux projets de dessalement d’eau de mer, a ajouté la même source. Lors de cet entretien, «les deux parties ont abordé les opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, notamment les hydrocarbures (amont et aval) et les énergies renouvelables, en souhaitant voir se développer des projets et les expérience qui assurent le transfert du savoir-faire technologique dans ces domaines», a précisé le communiqué. Les deux parties ont examiné l’état des relations de coopération entre l’Algérie et les États-Unis dans le domaine de l’énergie, les qualifiant d’«excellentes».