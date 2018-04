Éclairage : Approfondissement

L’Algérie et l’Espagne entretiennent des rapports de longue date, basés sur une amitié et une confiance mutuelle. Louée par les responsables des deux pays cette grande amitié est à l’origine de ces relations bilatérales, souvent qualifiées d'excellentes. Aujourd’hui, elles sont appelées à être approfondies et renforcées à la faveur de la tenue, mardi à Alger, de la 7e réunion de haut niveau, qui vient à point nommé consacrer la volonté des responsables des deux pays, réitérée à chaque occasion depuis la signature en 2002 du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. La régularité du dialogue politique et de la coopération économiques sert aujourd’hui de tremplin à cette amitié séculaire, et traduit, on ne peut mieux, cette volonté commune de passer à une étape qualitative de cette relation exceptionnelle entre partenaires stratégiques. L’Espagne considère l’Algérie comme un pays voisin, ami et un partenaire privilégié du point de vue politique et économique. L'Algérie est un «partenaire stratégique» pour l'Espagne, a relevé, mardi à Alger, le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères, Ildefonso Castro Lopez. L’Espagne et l’Algérie ont toujours souligné l’importance du potentiel des relations économiques entre les deux pays, en raison de la proximité géographique et la complémentarité de leurs économies. La densification des échanges a permis, entre autres, la multiplication des liaisons aériennes et maritimes enregistrées au cours des dernières années entre les deux pays, ce qui est considéré de part et d’autre comme une opportunité supplémentaire de rapprochement et de revitalisation de leurs économies respectives afin de promouvoir l’investissement. L’Algérie a entamé une série de réformes visant à faciliter l'investissement privé national et étranger, afin de relancer la machine économique par une diversification accrue, sur fond de reprise de la croissance et de création d'emplois. Si l'investissement public a été largement préservé, il n’en demeure pas moins vrai que le taux d'investissement a fléchi depuis le début de la crise en été 2014. Ainsi, la levée des contraintes est essentielle pour relancer l'investissement des entreprises, et avec lui la productivité, les créations d'emplois et le pouvoir d'achat de tous les Algériens. L’excellence des relations entre les deux pays permettra, à plus forte raison, de faire face aux défis économiques et sécuritaires qui menacent la région. À vrai dire, en revitalisant le dialogue, somme toute permanent, entre l’Algérie et l’Espagne, signifie que l’un et l’autre reste un partenaire précieux. Alger et Madrid demeurent des alliés incontournables dans la lutte contre les flux migratoires et le terrorisme. L’approfondissement du dialogue politique et la consolidation de la coopération économique donnent le ton d’une amitié exceptionnelle.

Farid Bouyahia