Grève lancée par l'intersyndicale à Alger : Faible suivi

La journée nationale de grève et de protestation, organisée par le collectif des syndicats autonomes des différents secteurs a enregistré hier, un taux de suivi "faible" dans le secteur de l'Education et "quasi-nul" dans le secteur de la Santé, a observé l'APS, lors d'une tournée effectuée dans plusieurs établissements éducatifs et de santé de proximité à Alger. Au secteur de l'Education, "un très faible" taux d'adhésion à cette journée de protestation a été observé, les cours s'étant déroulés normalement au niveau de la plupart des établissements, car les enseignants n'ont pas répondu à l'appel du collectif des syndicats autonomes. Parmi les établissements éducatifs n'ayant pas adhéré à la grève à Kouba, figurent les lycées Saad-Dahleb et Hassiba Ben-Bouali, les CEM Kouba Nouvelle, Mohamed-Khider et Youcef-Ourjilani ainsi que l'ecole Ennadjah.

A la clinique de la Concorde (Bir Mourad Raïs), le personnel paramédical a dit ignorer complètement l'appel à la grève, alors que la clinique des Sources dans la même commune a connu un mouvement de débrayage partiel. Dans la commune de Bir Mourad Rais, les élèves ont suivi leurs cours de façon normale au lycée Didouche-Mourad et aux CEM Abderrahmane-El Kawakibi et Annane-Saïd (les Sources), alors que certains enseignants au niveau du CEM Abderrahmane Boussaa ont décidé de suivre la grève, en assurant toutefois les cours pour les classes de 4e année moyenne, en raison du retard enregistré lors du mouvement de grève observé par le secteur en février dernier, ont-ils affirmé. Au secteur de la Santé, la grève a été diversement suivie au niveau des établissements de santé de proximité, telles que les polycliniques des cités des Annassers, Ben Omar et Jolie Vue, notamment par les généralistes et dentistes. Cependant, un service minimum a été garanti en termes d'urgences médicales. Le collectif des syndicats autonomes des différents secteurs qui regroupe 14 syndicats, dont cinq affiliés à l'intersyndicale de l'Education nationale (CIEN) : l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), le Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), le Conseil des lycées d'Alger (CLA), le Conseil national du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF), le Syndicat national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE), le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), le syndicat des imams et le syndicat national autonome des postiers (SNAP), avait appelé à une grève générale qui sera suivie par des rassemblements régionaux à Annaba (wilayas de l'Est), Bouira (Centre), Oran (Est), et Laghouat (sud). Les revendications de l'intersyndicale portent essentiellement sur le rejet de la loi actuelle sur la Retraite, le maintien de la retraite proportionnelle, l'amélioration du pouvoir d'achat et l'amélioration des conditions d'exercice du travail syndical. (APS)