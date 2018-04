Lutte contre la fraude aux examens : Former des enseignants spécialisés

Les participants à une rencontre nationale sur la fraude en milieu scolaire ont plaidé, mercredi à Arzew (Oran), pour la formation des enseignants en formulation des questions d’examens dans les trois paliers scolaires afin d'encourager l’élève à la réflexion. L’enseignant Djalti Bachir, de l’université d’Oran 2, a insisté, lors de cette rencontre ayant pour thème «Le phénomène de fraude en milieu scolaire : diagnostic et traitement», sur la nécessité d'inclure les sciences d'examen et d’évaluation pédagogique dans la formation des enseignants et d'adopter un système d'enseignement basé plus sur la compréhension que sur la récitation». Le conférencier a appelé les enseignants à «préparer les questions d'examen de manière objective qui permettent aux élèves de persévérer et de retrouver la confiance de soi et, par conséquent, ne pas recourir à la tricherie». L’enseignante Moufida Daikh, de la même université, a mis l'accent, à son tour, sur une étude approfondie montrant la manière idoine de formuler les questions d'examen, faisant remarquer qu’«il y a des questions qui poussent à la fraude», ainsi que sur la programmation de sessions de formation sur l’évaluation destinées aux enseignants pour leur «permettre de formuler des questions d'examen adaptées.» Elle a également insisté sur la diminution de l'intensité du programme pour une meilleure capacité d’assimilation, la prise de mesures fermes en cas de fraude, l’instauration d'une culture rejetant ce phénomène et l'orientation des parents et des enseignants pour réduire la pression chez l'élève et lui permettre d'obtenir de bonnes notes. (APS)