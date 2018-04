Rentrée scolaire : Ouverture des inscriptions en 1re Année et en préscolaire

Le ministère de l'Education nationale vient d’annoncer officiellement l’ouverture des inscriptions en 1re année du primaire et le cycle préparatoire au titre de l’année scolaire 2018-2019, et ce, jusqu'au 30 juin 2018. Cette annonce officielle fait état également, de la possibilité accordée aux enfants aux besoins spécifiques de s'inscrire dans des écoles ordinaires.

L’opération concerne les enfants nés en 2012 pour la première année du primaire et ceux nés en 2013 pour le préscolaire. Le ministère a, en effet, envoyé une correspondance à l’ensemble des directions de l’éducation à travers le territoire national, en vertu de laquelle ces derniers sont instruits d’entamer l’opération des inscriptions, en vue, de réunir les conditions nécessaires d'une rentrée scolaire dont la date a été fixée pour le 5 septembre 2018. Dans ce contexte, le ministère de l'Éducation a confirmé que l'âge légal d'inscription pour la première année de l'enseignement primaire concerne les enfants qui sont nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, alors que les enfants nés durant l’année 2013 seront inscrits en préscolaire.

De ce fait, les parents dont les enfants âgés au moins de 6 ans et ceux nés en 2012 sont invités à inscrire leurs enfants dans l’une des écoles proches de leur domicile. Pour les enfants ayant des besoins spécifiques peuvent s'inscrire à n'importe quelle école qui leur convient.

Le ministère a indiqué, dans sa correspondance, que les inscriptions doivent se faire selon l’adresse du domicile, soit le secteur géographique ou le lieu de travail de l’un des parents, en présentant respectivement les attestations de résidence ou de travail. Les directeurs des établissements scolaires ont été instruits, à l’effet, d’afficher une note annonçant le lancement des inscriptions pour informer les parents sur le contenu du dossier d’inscription constitué d’un acte de naissance, une copie du certificat de vaccination et de deux photos.

Le ministère a, également, instruit les directeurs des écoles sur la nécessité de respecter les normes pédagogiques, en limitant le nombre des inscrits en préscolaire à 25 élèves par classe et ce, selon, les capacités d’accueil de chaque établissement scolaire. Une réunion des directeurs de l’éducation, des chefs d’établissements et des inspecteurs est prévue avant le 17 juillet en vue d’élaborer les listes définitives des élèves inscrits en première année primaire et en préscolaire en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Il faut noter que la rentrée scolaire 2018/2019 s’inscrit dans la continuité du processus de la reforme engagée dans le secteur de l’éducation nationale, caractérisée par la mise en œuvres de nouvelles mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé, dans les trois paliers.

En effet, l’engagement et la volonté de l’ensemble des acteurs du système éducatif à construire une école de qualité se sont traduits, au cours de l’année 2017, par de nombreuses actions portant essentiellement sur l'évaluation des acquis desélèves ainsi que le renforcement de la formation des enseignants et personnels d'éducation. Ces mesures ont été nécessaires pour répondre aux besoins du secteur et aux aspirations des parents d’élèves, notamment en matière de la qualité de l’enseignement prodiguée à leurs enfants.

Pour ce faire, des moyens et des ressources financières et humaines ont été mobilisés pour palier certains dysfonctionnements du système éducatif, notamment en matière d’encadrement pédagogique.

Il convient de rappeler que le ministère de l'Education nationale a élaboré un plan national de formation (2017-2020) qui accorde une importance primordiale aux apprentissages et à l'acquisition de connaissances dans un environnement scolaire adéquat. Il est à rappeler également que des efforts considérables ont été consentis par les pouvoirs publics pour la scolarisation de 9,5 millions d'élèves inscrits durant cette année scolaire au niveau des 27.000 établissements éducatifs du pays, et encadrés par plus de 700.000 fonctionnaires pédagogiques et administratifs.

Kamélia Hadjib