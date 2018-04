Envenimation due au scorpion : 58 décès dans 16 wilayas en 2017

Cinquante-huit cas de décès ont été déplorés l’an dernier des suites d’envenimation due aux piqûres de scorpions, à travers 16 wilayas du pays, selon le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ces cas de décès ont pour la plupart, soit 80%, touché des enfants, a précisé Dr. Farida Aliane, chargée du programme de lutte contre l’envenimation due au scorpion, en ouverture d’un séminaire régional sur le thème. Ce bilan est lourd comparativement à l’année précédente, qui a enregistré 48 décès sur les 43.150 cas de piqûres de scorpion, et ce en dépit des campagnes de sensibilisation sur les dangers de cet insecte nuisible, a-t-elle affirmé. La wilaya de Biskra vient en tête des régions touchées par le fléau sur la période 2010-2017, avec 53 décès pour 48.150 cas de piqûres de l’insecte, suivi de celle d’Ouargla avec 48 décès pour 23.576 cas d’envenimation, puis Tamanrasset avec 46 cas pour quelque 13.000 piqûres de scorpion, a-t-elle détaillé.

La situation épidémiologique concernant ce type d’envenimation connaît une certaine stabilité sachant que l’Algérie enregistre annuellement quelque 40 à 50.000 piqûres de scorpion, entraînant entre 40 et 100 décès, en majorité (70%) chez les enfants, a estimé Dr. Aliane. S’agissant du volet préventif, l’intervenante a insisté sur la complémentarité intersectorielle afin de freiner la prolifération de l’insecte, notamment à travers le respect de l’hygiène du milieu, l’extension de l’éclairage et l’intensification de la sensibilisation, des actions impliquant divers secteurs, dont les collectivités locales, la santé et l’éducation nationale.