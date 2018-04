Stationnement : La fin d’un calvaire ?

Alger qui connait, ces dernières années, un grand déficit en termes d’aires de stationnement, durement ressenti, par les automobilistes, s’apprête à franchir ce cap, avec la programmation de nouveaux parkings durant l’année en cours.

En effet, le casse-tête quotidien pour garer sa voiture ; conséquence de la croissance du parc automobile qui avoisinait, rappelons-le les 6 millions de véhicules, à la fin de l’année 2017, est en passe d’être réglé une bonne fois pour toutes, avec trois nouveaux parkings programmés, dont les travaux lancés vont certainement contribuer au désengorgement de la capitale et surtout la «chasse» aux places, érigée en rituel quotidien pour les automobilistes. En effet, trois nouveaux parkings d'une capacité de près de 800 places chacun, sont en cours de réalisation, à travers plusieurs communes de la wilaya d'Alger devant garantir, au total, plus de 3.000 places, une fois en service. Les projets en question, inscrits au titre du plan stratégique de modernisation de la capitale, qu’abriteront les communes de Kouba, Hydra et El Madania, vont du coup résoudre l’équation difficile de stationnement qui a encouragé l’improvisation «machiavélique» des chauffards, visible un peu partout. Les choses vont changer, caser son véhicule n’importe où et surtout n’importe comment, sur les trottoirs, au niveau des impasses et autres espaces, conçus pour d’autres finalités, n’est plus permis, une fois ces parkings opérationnels. Il faut dire que le manque de garages et d’aires de stationnement à Alger a été derrière la prolifération des parkings sauvages. Le résultat est écœurant : dans chaque quartier, au niveau de chaque axe stratégique, des jeunes s’approprient l’espace public et le transforment carrément en «bien» particulier, interdisant aux automobilistes «l’immobilisation» de leur voiture, s’ils ne sont pas dans les bonnes grâces de ces nouveaux acquéreurs des lieux. Aujourd’hui, on assiste même à l’émergence du métier de parkingeur, très tendance, d’ailleurs, chez-nous, depuis quelque temps, au point de voir des enfants s’adonner à cette activité qui rapporte gros. On harcèle, menace, parfois tous ceux qui refusent de jouer le jeu de ces derniers. Il faut dire qu’une large opération coup de poing, a été lancée par la sûreté nationale dans le cadre de la lutte contre ce phénomène qui a pris de l’ampleur dans les grandes villes. Les services de la sûreté de wilaya d’Alger avaient procédé, pour rappel, à l'éradication de près de 1.500 parkings illégaux et à l'arrestation de 1.574 jeunes gardiens, remis à la justice. En parallèle, près de 1.000 jeunes ont été intégrés dans le circuit légal, en bénéficiant d’autorisations de gestion d’espaces de stationnement à travers les 48 communes de la wilaya d’Alger. Une chose est sûre, ces nouveaux projets structurants apporteront sûrement, une bouffée d’oxygène aux conducteurs et leur évitera surtout d’être à la merci de jeunes qui font très souvent, la loi, défiant les services de sécurité en plein jour.

Samia D.