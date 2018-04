Dans la lucarne : Cristiano, la reconnaissance turinoise

Le football de haut niveau est toujours exigeant et demande aux «stars» de donner encore plus. Etre bien sur le terrain est devenu, pour les spectateurs, les supporters et ceux qui suivent le football sur leur «tube cathodique» vitale ; comme s’il s’agissait d’une denrée alimentaire dont le corps a besoin quotidiennement. C’est un monde nouveau qui se transforme devant nos yeux comme s’il était «virtuel», comme la troisième page de la sportive

d’El Moudjahid. Pourtant, elle était tout ce qu’il y a de plus vrai, confectionnée et «bichonnée» quotidiennement. C’est le spectacle aussi que les grandes «stars» peuvent nous sortir le soir d’un grand événement comme la Ligue des champions d’Europe. Cette compétition ne cesse, d’année en année, de devenir la plus regardée de par le monde au point où les grandes chaînes de télévision exigent qu’on adapte les horaires des retransmissions de cette compétition en raison du décalage horaire dans les pays d’Asie, mais aussi le continent nord américain ou d’Amérique du sud. Le nombre de téléspectateurs augmente à chaque édition et les affiches sont de plus en plus attirantes. On vous oblige indirectement à les suivre tellement le «produit» qu’on nous «refile» et qu’on ingurgite presque comme un «somnifère», est agréable à voir, vous enivre à vous faire monter au «septième ciel» comme dirait le profane. Il est vrai que le Real Madrid est un club surtout, en ce début de l’année 2018, en train de faire taire tous ses détracteurs, les uns après les autres, et notamment les Catalans du Barça qui voient d’un mauvais oeil l’ascension fulgurante du Real, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions d’Europe. De plus, Cristiano, un «phénomène», est souvent décrié ces derniers temps à chacune de ses sorties. On sent, quelque part, un relent de jalousie. On n’admet pas qu’un Portugais, qui avait vécu, la

«misère» dans sa ville natale de Madeira devienne aujourd’hui une grande «star mondiale» et «touche» beaucoup d’argent. On peut même ajouter, sans risque de nous tromper, qu’il est incontestablement le meilleur et n’en déplaise à ceux qui font de Messi, le petit

«lutin», qui aime la «pilule», son équivalent. Il n’y a pas photo ! Déjà, selon les spécialistes, Cristiano est plus élégant, plus humain et surtout ne veut pas que tout soit ramené à lui ou à sa seule personne. C’est un joueur qui donne et sait recevoir. Il l’a prouvé. En dépit d’une campagne, sans pareille, orchestrée dans le championnat espagnol où il évolue ave Le Real Madrid, il a réussi à tenir tête à tout le monde en ravalant comme on dit sa «salive» en silence loin des regards. Après une année malchanceuse, en l’occurence 2017, lorsque il n’avait marqué que quatre buts, Cristiano «claquera» les «doublés» les uns après les autres ; plus de six en tout en début de l’année 2018. Et ce n’est pas encore fini ! Il a même marqué un quadruplé. Face au PSG, c’est lui qui l’avait éliminé presque à lui seul. C’est une façon de parler de ce grand joueur qui a mérité sa statue dans sa ville natale de Madeira. À quelques journées de la fin de La Liga espagnole, il n’est qu’à trois buts de Messi (25 contre 22). Personne ne peut faire mieux ! C’est lui qui a hissé son équipe. Face à la Juve, une équipe que nous aimons beaucoup, il a été tout simplement fantastique, «énorme» même comme dirait les spécialistes. Pourtant, les Italiens, qui savent jouer au ballon, avaient affirmé avant la rencontre «qu’ils avaient tiré la leçon de «Cardiff», au Pays de Galles. C'est-à-dire qu’ils avaient trouvé la «mayonnaise» pour stopper Cristiano est ses acolytes pour déployer leur jeu comme ils l’entendaient. Une fois encore, et malgré le fait qu’il était sifflé à chaque fois qu’il récupérait le ballon, il avait réussi à ouvrir la marque dès l’entrée de jeu. Il avait raté quelques belles occasions pour «tuer» le match. Néanmoins, le must est venu en seconde mi-temps où suite à une erreur de Chellini, il va sur la ligne de touche pour rabattre le ballon avant de le donner à Lucas Vasquez. Ce dernier tire dans la cage vide, mais Bouffon revient repousser d’un superbe plongeon le «cuir». Carbajal centre sur Cristiano qui d’une magnifique «bicyclette» laisse Bouffon pantois, presque sans voix. C’est à ce moment précis que tout le stade de la Juve, à Turin, qui se lève comme un seul homme. Une standing ovation à l’adresse de Cristiano. Malgré l’équipe menée au score (2 à 0), ils se sont tous levés pour montrer leur reconnaissance au talent et à la beauté du geste, mais aussi à l’humilité de ce grand joueur qui a réussi à ramener le consensus à ses véritables proportions entre lui et Messi. Ce dernier peut maintenant aller jouer avec les «enfants» ! Les gens savent reconnaître le talent, le vrai. Pas celui des «pilules» indispensables sans lesquelles on reste

«bloqué» fans les « starting-blocks ». Cristiano a été ému par cette reconnaissance de la part des supporters turinois, qui connaissent mieux que les autres ce que jouer au ballon signifie, puisque l’Italie à pris quatre coupes du monde. Ce qui reste une référence avec le Brésil (plus titré) (5) et l’Allemagne (4). Certains commentateurs de plateaux TV doivent aller, désormais, se reposer un peu. Car Cristiano leur a

«bouché un trou» !

Hamid Gharbi