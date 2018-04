Mondiaux scolaires de cross : Oussama Cherrad champion

L'athlète algérien Oussama Cherrad a remporté hier à Paris le titre de champion du monde scolaire de cross-country avec un temps de 16:09 sur une distance de 5,1 km. L'Algérien (18 ans) est suivi par le Néo-Zélandais Tamer Samuel (16:10) et le Marocain Boukaïl Hicham (16:13). Deux autres Algériens se sont classés à la 8e place (Saber Abed, 16:29) et à la 12e place (Abdelkader Michiche, 16:44).

L'Algérie a pris part aux Championnats du monde scolaires de cross-country, rappelle-t-on, avec 24 athlètes (12 cadets et 12 cadettes) avec l'objectif de «monter sur le podium». Le directeur technique national des sports individuels à la Fédération algérienne du sport scolaire, Rachid Hafsaoui, avait souligné en effet à l'APS avant le départ pour Paris que l'Algérie possédait une des «meilleures équipes» de cross scolaire en garçons, relevant que les athlètes sélectionnés sont issus des pôles de développement de la fédération, notamment Batna, Tlemcen, Tébessa, Chlef, Tiaret, Béchar, Bordj Bou Arréridj et Béjaïa. Lors des derniers Mondiaux de Budapest (Hongrie), l'Algérie avait remporté la 3e place par équipes masculines, avec un groupe composé de Saïd Derbal, Abdelkader Goum, Toufik Slimani, Karim Yahiaoui et Ghouti Berokia. En individuel par établissements, l'Algérie s'était adjugée le titre de vice-champion grâce au jeune Derbal (alors 16 ans) du CEM Fares-Slimani El-Gor (Tlemcen) qui avait couru les 5.400m en 15 min 22 sec, s'intercalant entre deux Turcs. Les équipes des écoles d`Aïn Defla (filles) et de Tlemcen (garçons) avaient été sélectionnées pour représenter l`Algérie au rendez-vous de Budapest-2016.

Dans l'histoire de sa participation aux différents Championnats du monde scolaires de cross-country biennaux, l'Algérie a toujours tiré son épingle du jeu, s'illustrant à chaque fois dans les deux sexes.