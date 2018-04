Ligue-1 (25e journée) : Le leader hors de ses bases

On peut dire qu’on va entamer une journée des plus décisives, surtout qu’il ne reste que six matches à jouer en comptant la présente journée.

Ceci dit, le leader constantinois, qui après avoir bien négocié son déplacement à Médéa, en ramenant un précieux nul devant une équipe locale désireuse quitter la «zone des turbulences», il va amorcer sa deuxième sortie d’affilée. Cette fois-ci, ce sera devant la coriace formation de la JS Saoura qui jouera dans son «jardin », le 20-Août 55 où elle ne perd presque pas. C’est une équipe qui avait prouvé sa solidité dans ses «murs» depuis le début de la saison actuelle. Le MC Alger est l’un des rares clubs a avoir bien résisté, ainsi que l’ESS et le CRB. Les autres adversaires, c’était pratiquement le «tarif syndical».

La défaite, à Tadjenanet, devant le DRBT, une équipe menacée directement de la relégation, sur le score de (2 à 0) avait surpris tous les spécialistes. Pourtant, ce club avait remplacé Khouda, son entraîneur, par Neghiz qui a aiguisé son expérience en Arabie Saoudite et revenu avec de meilleurs arguments. Hormis le nul réalisé, au stade-20 Août de Belouizdad devant le NAHD, la JS Saoura donne une impression «d’essoufflement» en cet fin d’exercice.

Les observateurs vont suivre, à cet effet, cette sortie intra-muros des gars du Sud algérien pour en avoir le cœur net. Vont confirmer ou infirmer leur situation actuelle ? Toujours est-il, les Becharis comptent 36 pts. Et ils sont à dix points du leader actuel, le CSC, leur adversaire du jour. On peut dire qu’il s’agira pour les locaux d’un match à six points, car en cas de succès, ils reviendraient à sept pts. Ce serait alors une autre paire de manche pour eux.

D’où l’importance de cette rencontre du fait qu’elle sera exploitée à bon escient par les équipes qui sont dans le «giron» du CSC. Par conséquent, rien n’est encore joué. C’est vrai que les protégés d’Amrani ont bien résisté à Médéa, contre le team local, mais ils n’ont pas réussi à scorer. Leur buteur vedette, Abid, ne marque plus depuis quelques temps.

Il est vrai que cette situation est derrière les «petites» performances du CSC hors de ses bases. Il est contraint de réagir ce vendredi à Béchar, sinon, il verra la «meute» de poursuivants se rapprocher encore plus prés et sera même des plus menaçantes.

Un bon résultat qu’on peut ramener de la Saoura est des plus nécessaires pour remettre les outsiders à leurs places. Sinon, c’est la grande débandade !

Tous les férus du ballon rond estiment que le CSC laisserait des «plumes» face aux camarades de Djallit désireux de faire oublier à leurs fans leurs dernières déconvenues. Il est évident qu’on s’attend à une joute équilibrée et surtout indécise de bout en bout.

La différence se fera sur un détail.

On espère que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme



Vendredi (16h) : JSS-CSC

Samedi : Bologhine ou 5 Juillet (15h) : PAC-MCA

À Tizi-Ouzou (16h) : JSK-ESS

À Blida (16h) : USMB-US Bikra

Au stade 20-Août (16h) : NAHD-USMH

À Oran (16h) : MCO-CRB (reporté au vendredi 13 avril)

À Bologhine (16h) :USMA-O. Médéa (reporté au vendredi 13 avril)