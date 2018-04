Stade de Tizi-Ouzou : La livraison liée aux finances

La livraison du nouveau stade de Tizi-Ouzou est tributaire du versement régulier des situations financières, a averti l'entreprise chargée de sa réalisation, alors que la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya s'est montrée rassurante en affirmant qu'à compter de fin avril, les versements s'effectueront de manière régulière. Selon le nouveau planning arrêté pour la réception de cette structure sportive, d'une capacité de 50.000 places couvertes, dont les travaux de réalisation sont confiés au groupement algéro-turque Mapa Insaat et ETRHB Haddad, la livraison de ce projet est prévue pour fin 2018. «Toutefois ces délais risquent d’être repoussés si nos situations financières ne seraient pas versées mensuellement», a indiqué le représentant de Mapa Insaat.

Ce responsable, qui s’exprimait devant le président de l’Assemblée populaire de wilaya, Youcef Aouchiche, et les membres de son exécutif, lors d’une visite d’inspection des projets structurants organisée par cette assemblée élue, a expliqué que les travaux qui restent à réaliser sont «très couteux et sont évalués à 14,5 milliards de DA, d’où la nécessité d’une mobilisation régulière des finances», a-t-il dit.

Le représentant de l’entreprise a indiqué qu’«aucune situation n’a été versée pour Mapaa Insaat depuis janvier dernier, ce qui impacte négativement sur le rythme du chantier. Nous avons besoins de payer nos travailleurs chaque mois et nos fournisseurs à temps», a-t-il insisté, observant que certains lots coûtent entre 500.000 et 1 million d’euros, «des montants qui ne peuvent être engagés provisoirement sur les fonds de Mapa Insaat», a-t-il ajouté. Le directeur de la jeunesse et des sports, Abderrahmane Iltache, présent sur place, a expliqué que ce retard est lié à la clôture des bilans par le trésor public, rassurant à l’occasion l’entreprise de réalisation que ces situations «seront payées à compter de la fin de ce mois d’avril et que les versements se feront de manière régulière» afin de permettre au chantier qui a atteint un taux de réalisation globale de 75%, selon sa fiche technique, d’avancer à une cadence permettant sa réception dans les nouveaux délais fixés.