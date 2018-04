ONJSA : Nouvelles modifications des lois du jeu de l’IFAB : Séance informative et explicative de Zekrini aux médias

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens a organisé, hier au profit des journalistes sportifs, un forum fort intéressant, avec pour thème : «Les nouvelles modifications des lois du jeu de l’IFAB (International Football Association Board)». Le président de l’OJNSA et les membres de son bureau ont fait appel à l’expert en arbitrage et instructeur, l’ex-arbitre international Mohamed Zekrini. Ce dernier a fait une démonstration magistrale sur le sujet, textes de loi et illustration par images et vidéos, de chaque cas de figure. Venus nombreux assister à cette séance très instructive, nécessaire et enrichissante, les journalistes présents ont eu beaucoup de plaisir à prendre connaissance des révisions des lois du jeu, accompagnées par des explications données par Zekrini. Nous avons énormément appris de choses en la circonstance. Zekrini dit d’emblée : «Il faut absolument que les journalistes soient au fait des lois du jeu, y compris des modifications qui surviennent sur celles-ci. Pareil pour les entraîneurs et les joueurs. Parfois, on rouspète ou on donne de mauvaises interprétations et analyses, par méconnaissance et ignorance des lois en vigueur. C’est pourquoi il est de notre devoir et de celui de tous les acteurs du football d’agir dans le sens de leur vulgarisation.» Il poursuit son intervention : «On a proposé nos services aux clubs, pour passer chez eux au moins une heure par semaine afin d’expliquer aux joueurs tout ce qui a trait à cela. Hélas, nous n’avons eu que de très rares réponses. Cela au moment où il est primordial et incontournable que les joueurs comprennent parfaitement les lois qui régissent le jeu qu’ils pratiquent sur le terrain. Notamment et cela est impératif même lorsqu’on évolue dans le football professionnel.» Il a insisté aussi sur l’important rôle des médias, notamment ceux concernés par les couvertures de rencontres de football, qui commentent, analyses et font la critique des matches. Il est impératif pour eux d’avoir une parfaite connaissance de tout ce qui touche aux lois du jeu. Cela pour ne pas passer à côté et ne pas induire les supporters, les téléspectateurs, les auditeurs ou les lecteurs en erreur.» Zekrini a fait savoir que beaucoup de lois ont été modifiées depuis 2016 (Plus de100), et déplore le fait que nombre d’entraîneurs et de joueurs l’ignorent. D’où leurs agissements parfois déplacés ou abusifs par ignorance des nouvelles décisions survenues sur les lois du jeu. Il a même fait savoir que ces dernières ne sont même pas appliquées sur nos terrains. Zekrini, images à l’appui, a rappelé que le football et ses instruments sont en perpétuelle évolution. Il a par exemple informé du principe actuel de l’IFAB de réduire la double peine (sanction), notamment dans la surface de réparation, afin de ne pas fausser le spectacle. «Il n’y a jamais eu une telle révolution dans les modifications des lois du jeu. Là où il y a tricherie, la FIFA, à travers l’IFAB, a réagi. Elle veut instaurer un réel état d’esprit où le fair-play et les bonnes intentions des joueurs sont privilégiés et doivent être de mise», a-t-il souligné. Il a indiqué que «sur le plus de 100 lois modifiées, 5 l’ont été sur des situations de jeu survenues dans des cas de jeu d’équipes algériennes, entre elles ou contre un adversaire étranger». Zekrini n’a pas manqué l’occasion de soutenir et d’encourager les arbitres algériens, tout en souhaitant que les responsables de la balle ronde nationale leur apportent le soutien moral et financier nécessaire, notamment pour ceux qui exercent au sein de l’élite du football national, du fait de l’importance de l’arbitrage dans sa contribution à l’évolution du niveau de notre football.

Mohamed-Amine Azzouz