Ligue 2 (25e journée), JSMB-MOB : un duel ouvert !

Cette journée sera marquée par le duel à distance que se livrera les deux équipes de Béjaïa, JSMB-MOB, domiciliées toutes les deux au stade de l’unité Maghrébine. Pour le moment, c’est le MOB, vainqueur du CRBAF, 3 à 1, lors de la journée précédente, qui mène le bal en solo avec un point d’avance sur la JSMB, son adversaire au cours de cette importante rencontre derby.

Ce dernier sera des plus serrés et surtout indécis. C’est vrai qu’à l’aller, c’est la JSMB qui l’avait emporté par la plus petite des marges. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? Il est vrai que les poulains d’Aït Djoudi ne vont pas céder le moindre point, même s’ils n’auront pas la partie belle devant un ensemble béjaoui qui n’est pas satisfait après son faux pas, à Oran, devant l’ASMO, où il n’a fait que match nul (1-1). Les poulains de Zeghdoud sont appelés à reprendre leur leadership en cas de succès demain au stade de l’unité Maghrébine. Il est certain que rien ne sera certain d’avance, ni pour l’un ni pour l’autre. A l’affût, le CABBA aura à effectuer un périlleux déplacement à Tlemcen pour y affronter une équipe du WAT qui veut à tout prix se «tirer» d’affaire. La victoire, à Boussaâda, devant l’ABS (2 à 1) est de celles qui ont redonné espoir aux locaux. Toutefois, il faudra se méfier de cette formation bordjienne qui fait de l’accession au palier supérieur son principal objectif. Suite à sa spectaculaire remontée, il y a lieu de relever qu’elle en est capables.

Toujours dans le même sillage, les chélifiens de Zaoui sont de plus en plus sûrs d’eux. Ils ne sont pas loin des équipes de tête, surtout que l’ASAM ne gagne plus. Ils partiront avec les faveurs des pronostics. Attention, cependant, aux gars de Aïn M’lila qui auront une occasion inouïe de revenir à la première loge au cas où le match JSMB-MOB se termine par un nul. Ce qui est tout à fait probable !

En effet, les gars de l’est algérien auront face à eux une équipe de l’ASMO capable du meilleur comme du pire.

La JSMSkikda, qui a remis presque définitivement ses ambitions à l’accession, se rendra à Batna où l’attendra de pied ferme une équipe du CAB qui ne veut pas rétrograder. Certainement que les locaux vont sortir un grand match pour gagner, surtout après que Hadj Aïssa a retrouvé toute sa « fiesta». Dans le bas du tableau, le face-à-face entre le RCK et le GCMascara, au stade Benhaddad de kouba, promet énormément. Toutefois, gare au vaincu ! Il est clair que chaque point perdu comptera lourdement dans la balance lors du décompte final. Que le fair-play soit omniprésent !

HAMID GHARBI



Programme : vendredi (16h)

Relizane : RCR-ABS

A Tlemcen : WAT-CABBA

A Kouba : RCK-GCMascara

A Béjaïa : JSMB-MOB

A Aïn M’lila : ASAM- ASMO

A Chlef : ASO-MCS

A Batna : CAB-JSMS

A Aïn Fekroun : CRBAF-MCEE