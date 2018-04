Conjoncture : Les banques face à de nouveaux défis

l En cette période de rareté des ressources, et où l’économie exprime d’importants besoins en financements, le rôle du système bancaire s’avère déterminant. Les banques sont appelées ainsi à s’inscrire dans cette nouvelle dynamique qui consiste à innover, à diversifier l’offre de produits, mais surtout à plus d’engagement en matière d’accompagnement du développement du pays. Un rôle qui exige une optimisation des instruments de collecte de l’épargne publique, notamment au niveau de la sphère informelle. Cette option pour le recours à la contribution directe de l’épargne publique pour le financement de la croissance économique n’est pas un choix, mais une orientation dictée par les contraintes budgétaires et les risques qui pèsent encore sur les équilibres financiers du pays. Le gouverneur de la Banque d’Algérie a indiqué, dans ce sens, que sur une masse monétaire en circulation, estimée à 14.000 milliards de DA, 4.780 Mds DA échappent au circuit bancaire dont 1 500 à 2 000 mds sont amassés chez des particuliers, le reste alimente le marché informel. Des accumulations qui gagneraient à être réinjectés dans la sphère économique. Un état de fait qui justifie l’initiative de la Banque d'Algérie pour l’introduction d’un nouveau règlement destiné à stimuler l'inclusion financière. «Outre le fait que ce nouveau règlement, qui a pour objectif essentiel l'inclusion de la masse fiduciaire qui se trouve en dehors du circuit bancaire il va aussi servir à encadrer la finance islamique», a annoncé le gouverneur de la Banque d’Algérie. En fait, l’intervention des banques dans la phase à venir exige plus d’efficience et de cohérence, mais aussi d’initiatives, d’où l’impératif d’agir au niveau de l’arsenal réglementaire. Un préalable qui relève de toute une stratégie visant à instaurer de nouvelles règles et mécanismes devant concourir à l’amélioration des pratiques et prestations bancaires, et, en définitive, à la stabilité financière et au bon fonctionnement du marché monétaire. Et ce n’est pas fortuit que l’intérêt de l’autorité monétaire du pays va en priorité à la consolidation de l'inclusion financière, ce qui suppose, le développement de canaux alternatifs aux financements conventionnels. Des défis qui s’imposent aux banques pour être en phase avec les besoins de l’économie nationale et la demande de la clientèle. Cette nécessité d'accroître l'inclusion financière dans notre pays exige que les banques soient plus agressives dans la collecte de ressources sous réserves d’endosser les conséquences induites des coûts élevées des opérations de refinancement. «Jusque-là, la politique monétaire a été assez accommodante. Mais au fur et à mesure, cette politique sera un peu plus dure et va contraindre les banques à choisir entre le refinancement avec des coûts plus exorbitants, et le recours à la ressources avec des coûts moindres, avec une bancarisation plus poussée», mis en garde le Gouverneur de la Banque d’Algérie. Par voie de conséquence, les banques devront faire preuve d’engagement en matière d'innovation, en instituant des instruments modernes, dont le paiement électronique, la bancassurance et la finance alternative.

D. Akila