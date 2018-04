Exportation : Mise en place d’un droit additionnel de sauvegarde

« Le ministère du Commerce, Mohamed Benmeradi prévoit de retirer entre 50 et 55 produits dans le dispositif de suspension des 851 produits interdits à l'importation», c’est ce qu’il a indiqué, hier.

S’exprimant, en marge de la tenue à Alger de l’Assemblée générale de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), il a souligné qu’«après la finalisation de l’évaluation semestrielle de la liste nous avons constaté qu’actuellement ces produits ne sont pas fabriqués au niveau national. «Les entreprises nationales ne seront, sans nul doute, pas laissées sur le quai de la gare. Le ministre a rassuré que «l’Etat va continuer à soutenir et accompagner les operateurs économiques pour que la production nationale ne reste pas seulement au stade de la transformation finale». Regrettant, le fait que la production locale est composée par une forte utilisation des intrants importés. Appuyant ses dires, M. Benmeradi a indiqué qu’aujourd’hui, dans un produit qui coûte 10 DA nous avons pratiquement une partie d’importation de 8 DA.

Devant un parterre composé majoritairement de directeurs régionaux des CCI, il a annoncé que «le gouvernement mettra en place dans les prochain jours un droit additionnel de sauvegarde qui sera appliqué sur certains produits importés». « Ce droit, précise-t-il est destiné exclusivement pour la protection de la production nationale».

Le ministre a par ailleurs, exprimé sa pleine satisfaction quant au volume d’exportation hors hydrocarbure enregistré en 2017, indiquant qu’il y a une amélioration constante par rapport aux années précédentes, en citant à titre d’exemple l’exportation du sucre qui a atteint pour la première fois les 300 millions de dollars et les dattes qui ont dépassé les 55 millions de dollars. De son côté, M. Mohamed Laïd Benamor, président de la CACI, a qualifié la mise ne place par le gouvernement le dispositif de suspension à l’importation des produits fabriqués localement d’une «initiative idoine», car a-t-il précisé ce dernier a donné un souffle à l’économie.

Il a cité à titre d’exemple les producteurs de céramique qui travaillent à temps plein à cause de l’interdiction de l’importation de ce produit. En réponse à une question relative à l’exportation, il a indiqué que «ce dernier est un métier qui demande de l’expérience et des entreprises qualifiées».

Il a insisté à cet effet sur la nécessité de renforcer la formation pour développer ce domaine. A ce propos, la directrice de la CACI, Wahiba Bahloul a annoncé que la CACI a bénéficié d’un programme de formation important d’une duré de cinq années.

«Ce programme constitue une opportunité pour aider les entreprises à se former dans de différents domaines constaté nécessaires dans le contexte actuel» a-t-elle ajouté.

Makhlouf Ait Ziane