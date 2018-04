Mouvement espagnol de solidarité avec le peuple sahraoui : appel à la libération des prisonniers politiques

Des dizaines de personnes appartenant au mouvement espagnol de solidarité avec le peuple sahraoui en plus des membres de la communauté sahraouie installée en Espagne ont manifesté, mardi en fin de journée, devant l’ambassade marocaine à Madrid, pour dénoncer la grave détérioration de l’état de santé des prisonniers politiques sahraouis du groupe de Gdeim izik et exiger leur libération immédiate. Les manifestants qui ont répondu à l’appel lancé par la coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui (CEAS-Sahara) ont exigé la libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement dans les prisons marocaines et notamment, ceux du groupe appelé Gdeim Izik dont la santé se dégrade de jour en jour après la grève de la faim qu’ils ont entamée depuis le 9 mars pour protester contre les conditions inhumaines, et illégales de leur détention.

Portant les drapeaux de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), les manifestants, tout en dénonçant les violations quotidiennes des droits de l’homme des prisonniers politiques et de toute la population sahraouie vivant dans les territoires occupées, ont affiché leur détermination à poursuivre leur lutte pour l’indépendance en revendiquant le droit des sahraouis à la tenue d’un référendum d’autodétermination qui leur permettra de décider, librement et démocratiquement, de leur avenir. «Libérez les prisonniers», «la lutte continuera et le Polisario vaincra» et «le Maroc coupable et l’Espagne responsable» sont les slogans scandés par les manifestants. Le président de la coordination espagnole de solidarité avec le peuple sahraoui, José Taboada, a souligné que cette manifestation, comme d’autres qui vont suivre à travers le territoire espagnol, vise à alerter l’opinion espagnole et internationale de la grave détérioration de l’état de santé des prisonniers politiques sahraouis détenus injustement dans les prisons marocaines à cause des conditions inhumaines dont lesquelles ils vivent et notamment après la grève de la faim. Ces prisonniers ne bénéficient d’aucune assistance médicale et sont incarcérés dans de petites cellules manquant du minimum d’hygiène. Les manifestants dont certaines personnalités politiques espagnoles connues comme Willy Meyer, de la gauche unie espagnole, estiment que c’est du devoir de la communauté internationale d’intervenir en urgence pour rétablir les prisonniers sahraouis dans leur droit. Ce que ces prisonniers sahraouis endurent dans les prisons marocaines contrevient au droit international, a-t-on rappelé. Tous les manifestants ainsi que des centaines de personnalités de diverses organisations syndicales, partis politiques, des hommes de culture et des artistes espagnols ayant signé une pétition exigeant la libération des prisonniers politiques sahraouis, appellent la Minurso ainsi que le représentant du secrétaire général des nations unies, M. Horst Kohler, à veiller au strict respect de la légalité internationale concernant le traitement des prisonniers politiques sahraouis, en demandant, par ailleurs au gouvernement espagnol, en tant que puissance administrante du territoire sahraoui de faire pression sur le Maroc pour qu’il se conforme à la légalité internationale.

La coordination espagnole de solidarité avec le Sahara occidental (ceas-sahra) avait exprimé, jeudi dernier, sa vive préoccupation devant la grave détérioration de la santé des prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement dans des conditions inhumaines. La ceas-sahra avait signalé dans un communiqué qu’après 20 jours de grève de la faim entamée par les prisonniers politiques sahraouis pour exiger la fin des mesures illégales et inhumaines appliquées contre eux, que l’état de santé de ces prisonniers politiques s’aggravent sévèrement et pourrait causer des dommages permanents à leur état de santé physique et mental déjà délicat à cause des années de détention dans des conditions terribles. La ceas-sahara avait également dénoncé le mépris des droits de l'homme des prisonniers politiques sahraouis par les autorités pénitentiaires d'occupation, et l’absence des soins médicaux, d’une alimentation adéquate et la privation du droit de visite.

Décès de Boukhari Ahmed, représentant du Front Polisario auprès de l'ONU

Le représentant permanent du Front Polisario auprès de l'ONU, Boukhari Ahmed, est décédé mardi soir des suites d'une longue maladie, a annoncé mercredi la Présidence de la République arabe sahraouie démocratique. «Le défunt, Boukhari Ahmed, membre du Secrétariat national du Front Polisario et représentant permanent auprès de l’ONU est décédé mardi soir, 3 avril 2018, des suites d'une longue maladie incurable», a indiqué un communiqué de la Présidence sahraouie rendu public dans la soirée. «Le défunt a rejoint les rangs du Front Polisario dès son jeune âge. Par sa mort, le peuple sahraoui aura perdu l'un de ses hommes qui ont sacrifié leur vie pour servir la cause nationale. Il est connu pour ses compétences diplomatique et juridique, notamment au niveau des Nations unies, où il a accompli sa mission avec patience et persévérance jusqu'au dernier souffle», a ajouté le communiqué. La Présidence sahraouie a décrété un deuil national de sept jours à partir d’hier matin.