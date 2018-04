Bande dessinée : Hommage à l’auteur de M’quidech

Six wilayas participent à la première édition du salon national de la bande dessinée, inaugurée lundi dans la matinée à la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira, a indiqué la directrice de cet établissement, Saliha Cherbi. «Pour le moment, nous comptons quatre wilayas présentes au premier salon de la bande dessinée, à savoir Bouira, Alger, Tizi Ouzou et Oran. Quant à Blida et Médéa, elles devront arriver dans la journée pour y prendre part», a expliqué Mme Cherbi à l’ouverture du salon. D’autres wilayas avaient annoncé leur participation auparavant comme Annaba, Biskra Chlef et Tiaret, mais leurs représentants ne sont pas venus, a-t-elle dit. A l’ouverture du salon, les organisateurs et les autorités locales de la wilaya de Bouira ont rendu un vibrant hommage à Ahmed Haroun, bédéiste et auteur de M’quidech. Cette première édition est organisée du 2 au 4 avril à l’occasion de la Journée mondiale de l'enfant, a indiqué la même responsable. Pour ce premier jour, le salon est marqué par des expositions dédiées au livre pour enfant et à tous les travaux ayant trait à la bande dessinée en Algérie.