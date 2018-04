Livre pour enfants : Socle de l’éducation enfantine

A l’occasion de la célébration de la journée internationale du livre pour enfants, fêtée partout dans le monde chaque 02 avril, l’Algérie a pris part à cette célébration, lundi après-midi, à la librairie Chaib Dzair de l’ANEP, sur l’initiative de l’association CLEJ (Culture et loisirs pour enfants et jeunesse).

En présence de Fatma Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, qui s’est dit heureuse de prendre part à cette rencontre qui met en avant le livre pour enfants, socle d’éducation pour les enfants, avenir du pays. «La question du livre pour enfants est très complexe dans la conjoncture sociale et sociétale algérienne. Investir dans l’enfant et lui inculquer les bonnes valeurs est très important. C’est grâce à la jeunesse que l’Algérie espère un développement durable», a-t-elle fait savoir. Récemment créée, l’association CLEJ s’est fixée comme objectif de dynamiser le champ culturel de manière ludique aux jeunes enfants selon les dires de sa présidente Hamida Nabila. «Notre association compte à son actif une dizaine de jeunes poètes, auteurs pour enfants, cinéastes… nous œuvrons à les aider pour tisser des liens et parvenir à vivre de leur passion.

Pour les projets d’avenir, nous comptons créer un prix annuel pour le meilleur auteur de livre pour enfants, car le livre est la base de l’éducation», a-t-elle souligné. Célébrée partout dans le monde chaque 02 avril, en hommage à la date de naissance de Hans Christian Andresson en 1805, auteur, romancier, dramaturge, conteur et poète danois, célèbre pour ses nouvelles et ses contes de fées, à l’exemple du «Vilain petit canard» ou encore «La petite fille aux allumettes». De nombreux auteurs du livre pour enfants ont pris la parole, à l’exemple de Salima Melizi, auteure prolifique depuis les années 1980, qui a appelé à écrire sans répit aux enfants en se référant à notre patrimoine culturel.

«L’enfant est une feuille blanche sur laquelle ont doit transcrire les principes de la culture, des sciences et de l’éducation, et cela passe par le livre et l’apprentissage de bouquiner depuis le jeune âge. Nos auteurs doivent se référer à notre patrimoine culturel et les us et coutumes de notre société afin de contribuer à éduquer la nouvelle génération sur les valeurs de notre identité», a-t-elle noté avant de céder la parole à Nassima Bouloufa, journaliste à l’ENTV, auteure de contes pour enfants, de nouvelles et de polars, qui a abordé, lors de son allocution, la problématique de l’édition du livre pour enfants, notamment sur le fait qu'on ne lui accorde pas beaucoup d'importance.

Elle a parlé aussi de la difficulté de l'auteur pour enfants, de nos jours, à l'aune des Smartphones et de la technologie, mais surtout de comment faire aimer le livre version papier à l'enfant.

«L’écriture pour l'enfant est l'une des tâches les plus difficiles. Il faut être en relation directe avec l'environnement des enfants, et surtout avoir l’âme innocente, sans oublier une bonne maîtrise de la pédagogie et de la psychologie de l'enfant», a-t-elle souligné. Pour sa part, Abderahmane Chrait, médecin de formation, journaliste, poète et auteur de chansons pour les enfants, a déploré le manque d’engouement pour l’édition de livre pour enfants et l’organisation de rencontres tout au long de l’année.

«Il n’y pas assez d’engouement pour le livre d’enfants en Algérie malheureusement, à part dans l’organisation de manifestations occasionnelles pour célébrer une date ou un événement, mais tout au long de l’année, nous sommes très en retard, il n'y a pas de revues spécialisées, pas d’espace dans les journaux pour les enfants, même au niveau de la télévision, la plupart des programmes sont plutôt médiocres», avant d’ajouter : «Il faut qu’il ait un travail quotidien, l’édition de beaucoup de livres, l’enregistrement de CD et contes pour enfants et non pas importer des chansons de l’Orient aux dépends de la créativité algérienne», a-t-il conclu.

Kader Bentounès