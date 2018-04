La conformité des produits évoquée à notre forum : L’exigence de qualité

220 laboratoires doivent être accrédités d’ici 2020.

Le directeur général de l’organisme d’accréditation algérien ALGERAC a affirmé, hier au Forum d’El Moudjahid, que le logo de cet organisme opposable sur les documents est reconnu sur le plan international. Nouredine Boudissa a, par la même occasion , plaidé pour la révision de la réglementation algérienne, qui doit être, dit-il, en adéquation avec la réalité d’aujourd’hui.

Après douze ans d’existence, ALGERAC, créé dans le sillage de la volonté de l’Algérie d’adhérer à l’OMC, a su s’imposer, voire déranger certains pays étrangers. C’est ce qui ressort des propos de premier responsable de cet organisme, qui reste tout de même méconnu du grand public. Le concept accréditation a donc fait son apparition chez nous au début de 2006. Soit juste après les textes de création publiés au mois de décembre 2005. Comme toute nouveauté, cette création a été confrontée à l’absence de la ressource humaine qualifiée. Pour y remédier, il a fallu recourir à la compétence étrangère (européenne et américaine). C’est ainsi que cet organisme a pu bénéficier de l’assistance technique européenne.

Ce qui a permis de disposer d’équipes d’évaluateurs, suivi de la formation de spécialistes algériens dans le domaine de l’évaluation. Certes, l’opération a pris du temps, mais les résultats sont probants. Pour preuve, ALGERAC a su gagner la reconnaissance de ses pairs et d’institutions internationales, qui ne font pas dans la complaisance.

Le passage de Noureddine Boudissa, au Forum d’El Moudjahid, a permis d’apporter beaucoup d’éclaircissements et de précisions. À ce propos, notre invité a expliqué la différence entre l’accréditation, et la certification. Aussi, nous avons appris que dans la pyramide qualité, on peut trouver la certification, la normalisation, la métrologie... bref, tout ce qui touche aux évaluations de la conformité. Et au sommet de cette pyramide, on retrouve l’accréditation. Car, c’est l’organisme en charge de cette mission qui a la responsabilité de reconnaître la compétence technique de tous les acteurs qui font l’infrastructure qualité.

Pour exemple, si l’on veut certifier un produit, cela doit se faire par un organisme certificateur disposant d’une accréditation délivrée par ALGERAC. Ce produit peut trouver sa place dans le marché international. Ce qui fera dire à notre invité, que l’exportation n’est pas une affaire administrative ou douanière.

C’est tout simplement une question normative. Pour cela, explique M. Boudissa, il faut faire subir au produit des évaluations de conformité dans des laboratoires d’essais et d’analyses. S’il y a une chose qui irrite le DG d’ALGERAC, c’est que tandis qu’ailleurs, le concept de l’accréditation fait partie de la culture des opérateurs économiques, chez nous, on reste dans la phase d’un débat rudimentaire. C’est ce qui explique le retard enregistré en la matière. Si ALGERAC est présent dans tous les organes qui s’occupent de l’exportation et dans la stratégie nationale d’export, pour l’orateur, ALGEX (organisme qui s’occupe des opérations d’exportation) doit jouer le rôle de veille normative et le pourvoyeur de l’information en direction des exportateurs. Et qu’en est-il des produits importés, si, pour l’exportation, la qualité a été reléguée au dernier plan ? Le conférencier explique que pour cet aspect, tout un travail a été fait. Il s’agit de la mise en place d’une infrastructure qualité.

Sa mission est d’accréditer un grand nombre de laboratoires. L’objectif est d’accréditer quelque 240 laboratoires d’ici 2020. Cette échéance trouve son explication dans le fait que cette date marquera l’entrée en vigueur du démantèlement tarifaire, tel que stipulé dans l’Accord d’association avec l’Union européenne. Ces laboratoires ont été choisis sciemment dans les domaines où l’on enregistre une grande importation, à l’image des pièces de rechange, des produits pharmaceutiques, des matériaux de construction, des instruments de mesure... ces filières doivent être prioritaires. La mise en place du réseau multidisciplinaire d’organismes d’évaluation de la conformité, qu’il faut accréditer dans les plus brefs délais, figure parmi les défis que s’est fixé ALGERAC. Cette urgence, car il faut être au rendez-vous de 2020, doit inciter les pouvoirs publics à fournir plus d’efforts, à instituer un fonds public et bénéficier de la coopération internationale. L’autre ambition de l’accréditation algérienne est d’élargir le périmètre de la reconnaissance internationale.

Nora Chergui