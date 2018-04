Mouvement El-Islah : La diplomatie partisane en action

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a affirmé hier au camp de Boudjedour des réfugiés sahraouis que la solidarité «indéfectible et inconditionnelle» de sa formation politique avec la cause sahraouie était «conforme à la position officielle et populaire» de l’Algérie sur la question. Dans une déclaration à l’APS en marge d'une visite de solidarité qu’effectue une délégation de dirigeants du parti aux camps de réfugiés sahraouis, M. Ghouini a indiqué que cette visite constituait une marque de «soutien des militants du parti à la cause sahraouie pour le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’exercice de sa souveraineté sur son territoire et ses ressources». Cette visite est aussi l’occasion pour les dirigeants et cadres du parti de s’enquérir des derniers développements de la question sahraouie, notamment dans les territoires occupés, et de rencontrer des militants sahraouis des droits de l’homme, y compris ceux issus des territoires occupés, pour s’informer sur les souffrances, exactions et privations des droits individuels et collectifs endurées par les Sahraouis aux mains de l’occupant marocain, a-t-il ajouté. Ces souffrances et les détentions arbitraires, souligne M. Ghouini, interpellent la communauté internationale à assumer son «entière responsabilité et à faire pression sur le Maroc pour l’amener à se conformer aux résolutions de la légalité internationale et des droits de l’homme sur les territoires sahraouis occupés». Pour le responsable partisan, cette visite est, en outre, une opportunité pour avoir des échanges avec des responsables sahraouis et des cadres du Front Polisario sur les voies d’appuyer cette cause portant sur l’élimination de la dernière colonie en Afrique et de développer les voies de son soutien, à travers la diplomatie partisane et populaire, en Algérie et à l’étranger, lesquelles complètent la diplomatie officielle. Une diplomatie déployée avec les partis, la société civile et les organisations non gouvernementales activant dans le domaine de la défense des droits de l’homme, notamment à l’échelle arabe et islamique, a-t-il ajouté. Le président du mouvement El-Islah a réitéré le soutien «entier et inconditionnel» de son parti à l’égard du droit du peuple sahraoui à vivre libre et à se débarrasser de l’occupation et de l’oppression subies durant des décennies, appelant, par la même occasion, les Nations unies à organiser le référendum permettant au peuple sahraoui d’exprimer son autodétermination. La délégation du parti El-Islah visitera, dans le cadre de cette initiative de solidarité devant se poursuivre jusqu’à demain, plusieurs structures et institutions sahraouies, dont des établissements éducatifs et de santé et le musée de la résistance sahraouie, et aura une rencontre avec l’association des parents de détenus et de disparus sahraouis, a-t-on signalé.