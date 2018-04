MSP : « Coordonner les efforts en vue d’un consensus national »

Le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrezak Makri, a indiqué hier, qu’il est trop tôt d’annoncer sa candidature pour un nouveau mandat à la tête de son parti. Makri qui s’exprimait lors d’une conférence de presse animée au siège du MSP à El Mouradia, a précisé que «pour le moment, aucun candidat ne s’est présenté pour cette élection qui aura lieu à l’occasion de la tenu du 7e congrès du parti prévu les 10, 11 et 12 mai prochain». Il précisera également que la course à la présidence du mouvement sera lancée dès que le conseil consultatif du parti approuvera la liste des candidats au poste du premier responsable de cette formation politique.

Sur un autre registre, M. Makri a souligné la nécessité de coordonner les efforts avec tous les acteurs politiques dans le cadre d'une «vision nationale claire» visant à atteindre un consensus national qui contribuerait à «résoudre toutes les crises que connaît le pays». Il dira que «ce consensus ne peut être atteint qu’à travers l’instauration d’un dialogue constructif entre tous les Algériens, le renforcement des principes de la démocratie et la réforme de la situation économique et sociale pour permettre au pays de sortir de sa crise actuelle».

Par ailleurs, le chef de file du MSP a salué l'idée de rapprochement qui a été initiée entre le Mouvement de la société pour la paix et le mouvement El Binaa El Watani, précisant que cette question sera tranchée après un «dialogue sérieux et constructif» avec les dirigeants de ce mouvement. Il dira également que la décision finale revient aux institutions du parti, le conseil consultatif en l’occurrence. Sur la situation économique, M. Makri a appelé à contribuer à «réaliser le développement économique dans les secteurs hors hydrocarbures».

Après avoir salué «le calme et la sérénité» marquant les préparatifs du congrès, M. Makri a affirmé que tous les militants du parti «ouvrent droit à la candidature au poste de président et jouissent des mêmes droits garantis aux cadres, faisant état de «l'adoption d'une nouvelle idée par le bureau national et les bureaux de wilayas relative au droit à la candidature et à la communication avec les militants pour le soutien des candidatures en vue, a-t-il expliqué, de garantir davantage de transparence et bannir les arrangements des coulisses». A ce propos, il a appelé le prochain président du MSP à «assumer ses responsabilité quant à la préservation de l'unité et de la formation politique des militants candidats aux différentes assemblées populaires élues». Au sujet de la participation du Mouvement de la société pour la paix aux prochaines élections présidentielles, M. Makri a expliqué que la décision à propos de cette question sera elle aussi tranchée par la nouvelle direction du mouvement qui sera élu lors du septième congrès extraordinaire, soulignant que le mouvement prendra part à ce rendez-vous avec une vision claire et des objectifs politiques bien définis si les conditions sont appropriées».

Par ailleurs, le chef de parti a réaffirmé le fait que le MSP «souhaite faire de la prochaine présidentielle, en 2019, une station de consensus national». Au plan international, M. Makri a indiqué que la cause palestinienne constituait «une cause axiale et réunit tous les Algériens» assurant que cette question «est la clef de l'émancipation de la nation arabo-musulmane».

Pour sa part, le président de la commission de préparation du septième congrès, Boubkar Guedouda, a souligné l’importance du prochain congrès du parti qui constitue selon lui, «une étape importante et un nouveau jalon dans le développement de la dynamique politique vu l’importance des questions qui seront présentées au débat». A l’ordre du jour des travaux du congrès, figure le débat autour le statut et le règlement intérieur du parti ainsi que la proposition d’une nouvelle vision susceptible de consolider la démocratie au sein du mouvement.

Salima Ettouahria