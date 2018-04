Journée parlementaire sur la finance islamique : Consacrer une meilleure disponibilité des liquidités

«La finance islamique: réalité et perspectives», tel est le thème de la journée parlementaire organisée hier, au siège de l’Assemblée Populaire Nationale par la commission des Finances et du Budget.

Cette rencontre à laquelle ont pris part de nombreux parlementaires, des directeurs de banques et des experts financiers s’est articulée autour de trois axes principaux traitant notamment de «la définition et des conditions de la finance islamique ; ses formules de financement ainsi que son cadre réglementaire et légal».

«Cette journée traduit tout l’intérêt accordé par l’APN à la question de la promotion du dialogue et à l’échange de points de vue et d’expériences sur les questions sensibles d’intérêt général visant à consolider les réformes globales politiques et économiques, initiés par le Président de la République», a souligné le président de l’APN dans son allocution inaugurale. M. Saïd Bouhadja a insisté sur l’importance d’aborder l’analyse du volet relatif aux réformes engagées dans le système financier du pays. Il est important aussi d’évoquer les impératifs qui en découlent, de même que les défis auxquels est confronté le système financier.

L’autre aspect mis en exergue concerne l’efficacité de la finance islamique en tant que mécanisme capable d’accompagner, voire de contribuer efficacement aux différentes mutations que connaît le pays sur le plan économique et ce, en offrant des avantages compétitifs pour attirer l’épargne des sociétés et des ménages. M. Saïd Bouhadja soutient avec conviction que «la diversité en matière de mode de financement est à même de contribuer à capter l’argent circulant dans l’informel et consacrer, de surcroît, une meilleure disponibilité des liquidités au sein des institutions financières».

«L’on aura ainsi, explique-t-il, une redynamisation de l’épargne et une réduction du phénomène de thésaurisation, ce qui conduira à optimiser la prise en charge des besoins enregistrés en matière de financements des crédits».



Produits relevant de la finance islamique : la Banque d’Algérie a déjà reçu 4 demandes



Pour sa part, le gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal, présent également à cette rencontre, a déclaré qu’un nouveau règlement de la Banque d'Algérie (BA), encadrant la gestion des produits financiers dits alternatifs au niveau des banques et établissements financiers, sera promulgué incessamment une fois qu’il sera validé par le Conseil de la Monnaie et du Crédit. «Ce règlement sera à même de clarifier davantage les exigences réglementaires, procédurales et comptables en la matière», a-t-il précisé. Il convient de signaler dans ce contexte qu’il y aura une seule supervision et un seul règlement qui encadre la finance classique et la finance alternative. Selon les explications fournies par le gouverneur de la Banque d’Algérie, les banques de la place pouvaient offrir normalement, dans le cadre de la loi actuelle sur la Monnaie et le Crédit, des produits bancaires alternatifs aux produits classiques et qu'il n'y a pas donc nécessité de changer cette loi.

Cela dit, les banques qui vont ouvrir des fenêtres pour ces produits, «doivent leur dédier une organisation spécifique et particulière» de manière à assurer une «imperméabilité totale entre les produits classiques et les produits alternatifs». L’on apprendra d’autre part que concernant le financement islamique, la Banque d'Algérie a reçu des demandes de trois banques publiques et d'une banque privée et que les demandes sont traitées. M. Loukal, et tout en assurant que la Banque d'Algérie ne s'oppose nullement à la commercialisation de produits financiers de ce type dans le domaine bancaire, signale cependant que la Banque d’Algérie ne fournit pas d'avis sur la conformité des produits avec les principes de la charia. Cela relève en fait de la compétence de l'organe religieux compétent et non pas de la Banque d’Algérie.

La finance islamique est, faut-il le rappeler, fondée sur les principes de la Charia et cherche à transmettre une vision de justice, d'équité et de transparence. Cette finance se distingue des pratiques financières conventionnelles par une conception différente de la valeur du capital et du travail. Ainsi, ces pratiques mettent en avant les idées d'éthique et de morale islamique en puisant leurs sources dans la révélation divine, dans la Sunna et dans les pratiques économiques et financières à l'époque du Prophète Mohamed (QSSSL). Elle est notamment fondée sur l'interdiction de l’intérêt (Riba). Actuellement, pas moins de 390 établissements financiers situés dans 75 pays ont adopté le financement islamique.

Soraya Guemmouri