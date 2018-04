Numérisation totale de l’administration d’ici 2022 : Un gain considérable au profit du développement local

«La numérisation des documents d’Etat-civil permettra d’économiser plus de 2 milliards de dinars chaque année», c’est ce qu’a affirmé, hier, le directeur général de la Modernisation de l’administration au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Abderrezak Henni.

S’exprimant à la Radio Chaîne III, M. Henni a indiqué que le montant économisé sera exploité au bénéfice des collectivités locales, en vue de financer des projets à caractère socioéconomique. «Le processus de modernisation de l’administration et la généralisation de la numérisation des documents est un important manque à gagner au profit du développement local» a expliqué l’intervenant.

Il a, dans le sillage, révélé que d’ici la fin de l’année 2022, l’ensemble des services publics de l’administration dépendant du ministère de l’Intérieur seront totalement numérisés et opérationnels.

«Nous avons mis en place le registre national d’Etat civil qui est le pivot de toute administration électronique « a-t-il précisé, ajoutant que « ce registre sera utilisé par l’ensemble des secteurs qui pourront l’exploiter pour une meilleure efficacité de leur action «.

Pour M. Henni, après la mise en place du registre national d’Etat civil, le ministère de l’intérieur et des collectivités s’est attaché à la généralisation de l’usage de trois documents biométriques à savoir la carte d’identité, le passeport et le permis à points. «Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales est la locomotive e-administration» a-t-il noté, avant de poursuivre que l’année 2018 sera une année charnière pour la E-administration.

«Nous sommes en train de mettre en place le numéro de notification personnelle, c'est-à-dire un numéro unique de chaque citoyen, une référence de toutes les bases de données pour tous les secteurs utilisateurs d’identités» a fait savoir le responsable au ministère de l’Intérieur.

A ce sujet, il a indiqué que l’opération en cours d’attribution de numéro national d’identification à chaque citoyen lui permettant d’accéder directement à un certain nombre de documents.

Evoquant le retard enregistré en matière de numérisation des documents, le même responsable a expliqué que ce temps était nécessaire pour mettre en place l’ensemble des mécanismes et les aspects techniques visant à assurer un niveau de sécurité des plus élevés, précisant qu’actuellement 8,5 millions d’Algériens sont titulaires de cartes d’identités biométrique électroniques.

M. Henni a, dans le contexte, révélé que la généralisation de la carte d’identité biométrique est prévue en 2021 et que l’ensemble des automobilistes disposeront de leur permis à points en 2022.

Pour l’obtention des permis de conduire et des passeports électroniques, l’intervenant dira qu’un planning a été mis en place. «On commencera par Alger par les primo-demandeurs donc les gens qui ont eu un nouveau permis de conduire et ceux qui ont changé de catégories», a-t-il expliqué, précisant que d’ici la fin du mois d’avril on aura fini Alger pour élargir l’opération aux autres wilayas du pays.

Soulignons que l'objectif du Gouvernement est de «mettre fin à l'administration papier et s'orienter résolument vers l'administration électronique pour l'éradication définitive de la bureaucratie dont souffrait le citoyen» a rappelé M. Henni.

Kamélia Hadjib