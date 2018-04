Sommet Africain de la Cybersécurité à Oran : Une utilisation responsable et sécurisée de l’outil numérique

Près de 50% des Algériens estiment que l’un des freins majeurs à la cyber-sécurité est le manque de compétence et grand nombre d’entreprises ne sont pas préparées à faire face à une cyber-attaque soit parce qu’elles ne sont pas conscientes de cette menace ou bien considèrent que les atteintes à la vie privée sont le prix à payer pour faire des affaires. C’est, entre autres, ce qui ressort d’une étude baptisée « baromètre 2018 Cyber-Sécurité des entreprises et institutions algériennes « présentée, hier, à la 6e édition du Sommet Africain de la Cyber Sécurité, organisé à l’hôtel Sheraton sous le thème « La cyber-sécurité à l’ère de la transformation digitale africaine «.

Cet événement organisé par Xcom-Agency réunit plus de 300 participants, avec prés de 25 conférences, ainsi que 500 rendez-vous B2B. Concernant l’étude présentée à l’occasion de cette rencontre et qui a été, soulignons-le, réalisée par Xcom Agency en partenariat avec le cabinet d’étude Algeria Digital Trends, l’on croit savoir qu’elle a ciblé 1.000 décideurs informatiques, représentant tous les secteurs d’activités, toutes les tailles d’entreprises et toutes les régions. Les résultats mettent en lumière le niveau de maturité des entreprises et institutions algériennes à placer la Cyber Sécurité au cœur de leur stratégie.

Le «baromètre 2018 Cyber Sécurité des entreprises et institutions algériennes» révèle, ainsi, que 47% des sondés affirment qu’ils n’ont pas connaissance des lois existantes en matière de cyber sécurité, 79% d’entre eux, considèrent qu’une panne informatique a des conséquences négatives sur le business de leur entreprise ou administration, 57% des organismes déclarent qu’ils n’hébergent pas leurs données chez un hébergeur algérien ayant des data-center en Algérie, alors que 29% indiquent qu’ils le font d’ores et déjà chez des fournisseurs à l’étranger.

Il en ressort, aussi, que 27% des personnes sondées ont subi-sur les 12 derniers mois-une cyber-attaque de type virus ou intrusion, alors que près de 12% ont subi une perte ou altération de données suite à une erreur humaine. Selon la même étude, 52% de ces décideurs considèrent que le manque de personnel qualifié est considéré comme l’un des principaux obstacles à l’adoption de la Cyber Sécurité, 47% affirment que leurs systèmes d’information ne sont pas suffisamment protégés contre les cyber menaces, alors que le budget cyber-sécurité augmentera en 2019 chez 53% des sondés. Le président de cette rencontre, Mehdi Zakaria, a indiqué dans une communication présentée à l’ouverture des travaux, qu’il est urgent de sonner l’alarme aux managers des entreprises, précisant que le préjudice que peut subir l’image de marque des organisations en raison des atteintes à la cyber-sécurité de données est important et il est appelé à augmenter.

D’où, dit-il, la nécessité de faire de la cyber-sécurité et de la responsabilité une priorité organisationnelle. Le nombre des cyber-attaques augmente constamment et celles-ci sont de plus en plus sophistiquées. « Fini le temps où la cyber-sécurité était un problème informatique et la protection des données était une fonction secondaire. Plus la quantité des renseignements traitées et entreposées dans le cyber-espace augmente, plus la protection de la vie privée repose sur la mise en œuvre efficace de mesures de cyber-sécurité par les organisations», explique le conférencier. Pour ce dernier, cette problématique constitue un défi de taille auquel nous sommes confrontés et dans l’ensemble des domaines, de souveraineté, des finances, des télécommunications, du droit, etc.

«Les cyber-attaques réussissent et deviennent de plus en plus menaçantes à mesure que les adversaires deviennent plus déterminés et plus sophistiqués» et d’ajouter «La confidentialité demande de la sécurité. Aucune obligation de sécurité ne sera significative si les données à protéger sont consultées par des tiers non autorisés. En conséquence, tous les principes modernes de protection des données comprennent une obligation de protéger l’information et la sécurité a été reconnue dans toutes les codifications importantes de la protection des données» fait-il savoir. Le président de la rencontre estime que l’innovation dans l’économie numérique repose sur la confiance du consommateur pour générer le lien social dont les entreprises ont besoin pour franchir de nouvelles frontières avec les données. «Une croissance fondée sur une base saine de confiance est durable. Une croissance fondée sur la méfiance est vulnérable, a indiqué M. Mehdi Zakaria.

Amel Saher